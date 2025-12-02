快訊

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」貪汙判決有罪 法務部：將推動修法

MLB／今年被洋基球迷嫌爛！ 威廉斯3年15億轉戰同城大都會

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯。 美聯社
威廉斯。 美聯社

據大聯盟官網報導，去年被洋基隊球迷嫌到爆的威廉斯（Devin Williams），將與同城的大都會隊簽下3年5000萬美元（約15.7億新台幣）合約，這份合約沒有任何球隊選項或逃脫條款。

報導指出，即使簽下威廉斯，大都會仍有興趣留下成為自由球員的原終結者迪亞茲（Edwin Diaz），威廉斯也願意擔任佈局投手（第8局）。

現年31歲的威廉斯生涯前6年在釀酒人隊防禦率僅1.83，是聯盟頂級後援投手。不過來到洋基後投得跌跌撞撞，終結者位置被拔，出賽67場，防禦率4.79。雖帳面成績不佳，但威廉斯例行賽最後9場和季後賽4場，都沒有掉分。

且根據進階數據，威廉斯FIP（投手獨立防禦率）只有2.68，xERA（預期防禦率）僅3.04。招牌球路「御氣球」依舊有效，只是沒有過去那麼強，去年對手打擊率0.194，揮空率37.3%。

洋基 大都會 威廉斯

相關新聞

MLB／今年被洋基球迷嫌爛！ 威廉斯3年15億轉戰同城大都會

據大聯盟官網報導，去年被洋基隊球迷嫌到爆的威廉斯（Devin Williams），將與同城的大都會隊簽下3年5000萬美元（約15.7億新台幣）合約，這份合約沒有任何球隊選項或逃脫條款。 報導指

MLB／韋蘭德賺進131億元無人能敵 亞洲大哥大是達比修有

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）進入自由球員市場，準備迎接生涯第21季，大聯盟官網甚至認為，他有...

MLB／佐佐木朗希明年將重回先發？美媒曝速球品質是關鍵

「令和怪物」佐佐木朗希在今年季中因傷遭球隊下放，季後賽回歸的他，角色從原本先發轉為後援投手並逐漸收到成效，依據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期在採訪中透露，朗希明年將重回先發輪值，並對

MLB／道奇網媒建議金慧成招攬宋成文 韓媒笑了：組板凳二人組嗎？

南韓職棒培證英雄隊29歲內野手宋成文挑戰大聯盟，目前仍在等待報價，他在今天證實還沒有收到任何消息，「有聽說有幾支球隊對我...

MLB／千賀滉大強烈表態續留大都會 決定權不是他說了算

大都會隊日本投手千賀滉大近兩年飽受傷病困擾，最近傳言可能被交易，儘管他向球團高層表達繼續效力的態度，但有部分球隊評估目前...

MLB／金鶯牛棚再補強 砸8.7億換2屆全明星終結者海斯利

金鶯隊在休賽季動作頻頻，此前已透過交易換來「一投一打」崔基奇（Andrew Kittredge）和瓦德（Taylor Ward）。今日根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯再

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。