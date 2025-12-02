MLB／今年被洋基球迷嫌爛！ 威廉斯3年15億轉戰同城大都會

據大聯盟官網報導，去年被洋基隊球迷嫌到爆的威廉斯（Devin Williams），將與同城的大都會隊簽下3年5000萬美元（約15.7億新台幣）合約，這份合約沒有任何球隊選項或逃脫條款。

報導指出，即使簽下威廉斯，大都會仍有興趣留下成為自由球員的原終結者迪亞茲（Edwin Diaz），威廉斯也願意擔任佈局投手（第8局）。

現年31歲的威廉斯生涯前6年在釀酒人隊防禦率僅1.83，是聯盟頂級後援投手。不過來到洋基後投得跌跌撞撞，終結者位置被拔，出賽67場，防禦率4.79。雖帳面成績不佳，但威廉斯例行賽最後9場和季後賽4場，都沒有掉分。

且根據進階數據，威廉斯FIP（投手獨立防禦率）只有2.68，xERA（預期防禦率）僅3.04。招牌球路「御氣球」依舊有效，只是沒有過去那麼強，去年對手打擊率0.194，揮空率37.3%。