MLB／今年被洋基球迷嫌爛！ 威廉斯3年15億轉戰同城大都會
據大聯盟官網報導，去年被洋基隊球迷嫌到爆的威廉斯（Devin Williams），將與同城的大都會隊簽下3年5000萬美元（約15.7億新台幣）合約，這份合約沒有任何球隊選項或逃脫條款。
報導指出，即使簽下威廉斯，大都會仍有興趣留下成為自由球員的原終結者迪亞茲（Edwin Diaz），威廉斯也願意擔任佈局投手（第8局）。
現年31歲的威廉斯生涯前6年在釀酒人隊防禦率僅1.83，是聯盟頂級後援投手。不過來到洋基後投得跌跌撞撞，終結者位置被拔，出賽67場，防禦率4.79。雖帳面成績不佳，但威廉斯例行賽最後9場和季後賽4場，都沒有掉分。
且根據進階數據，威廉斯FIP（投手獨立防禦率）只有2.68，xERA（預期防禦率）僅3.04。招牌球路「御氣球」依舊有效，只是沒有過去那麼強，去年對手打擊率0.194，揮空率37.3%。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言