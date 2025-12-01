快訊

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

握手言和？中工釋出董事席 寶佳入列

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

MLB／韋蘭德賺進131億元無人能敵 亞洲大哥大是達比修有

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）進入自由球員市場，準備迎接生涯第21季，大聯盟官網甚至認為，他有可能再投出幾個高品質球季；其實這位42歲老將也是身價最高的現役球員，漫長生涯已經賺進4億1918萬1666美元，換算台幣高達131億6314萬元。

道奇隊前年12月和大谷翔平簽下10年7億美元合約，寫下空前紀錄，大都會隊索托（Juan Soto）目前15年7億6500萬美元、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）14年5億美元合約，也都超過韋蘭德的總收入，但這些都是「現在進行式」，以實際到手的薪水來說，韋蘭德仍是史上最多。

老虎隊退役名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）4億41萬623美元在大聯盟史上排名第2，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）3億9928萬5104美元名列第3，歷年身價前100名都賺進1億3950萬美元以上。

美國媒體Yahoo體育最近指出，大聯盟史上最糟兩份合約是瑞登（Anthony Rendon）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg），都在2019年奪下世界大賽冠軍後簽下；史特拉斯堡生涯賺進3億2045萬美元，目前仍是史上第7多，瑞登2億5382萬8571美元排名15，兩人所屬的國民、天使隊都付出慘痛代價。

大聯盟亞洲球員目前賺進最多鈔票是達比修有，生涯14年（含2015年休兵）歷經遊騎兵、道奇、小熊、教士隊已有2億2600萬美元，史上排名20。

大聯盟 韋蘭德 道奇

延伸閱讀

MLB／官網預測可能超乎預期的FA 韋蘭德有個數字讓人夢寐以求

MLB／達比修有手肘開刀 2026提前確定整季缺席

MLB／道奇強投嘆山本由伸非人哉 老大哥達比修有也發文說讚

MLB／山本由伸好投賽後坦言壓力大 談G7登板「教練叫我，就上！」

相關新聞

MLB／千賀滉大強烈表態續留大都會 決定權不是他說了算

大都會隊日本投手千賀滉大近兩年飽受傷病困擾，最近傳言可能被交易，儘管他向球團高層表達繼續效力的態度，但有部分球隊評估目前...

MLB／韋蘭德賺進131億元無人能敵 亞洲大哥大是達比修有

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）進入自由球員市場，準備迎接生涯第21季，大聯盟官網甚至認為，他有...

MLB／佐佐木朗希明年將重回先發？美媒曝速球品質是關鍵

「令和怪物」佐佐木朗希在今年季中因傷遭球隊下放，季後賽回歸的他，角色從原本先發轉為後援投手並逐漸收到成效，依據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期在採訪中透露，朗希明年將重回先發輪值，並對

MLB／道奇網媒建議金慧成招攬宋成文 韓媒笑了：組板凳二人組嗎？

南韓職棒培證英雄隊29歲內野手宋成文挑戰大聯盟，目前仍在等待報價，他在今天證實還沒有收到任何消息，「有聽說有幾支球隊對我...

MLB／金鶯牛棚再補強 砸8.7億換2屆全明星終結者海斯利

金鶯隊在休賽季動作頻頻，此前已透過交易換來「一投一打」崔基奇（Andrew Kittredge）和瓦德（Taylor Ward）。今日根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯再

MLB／許願山本、大谷明年相爭塞揚 道奇教頭：我不會偏心

道奇隊靠日籍三星撐起奪冠大業，大谷翔平明年還將恢復完整的二刀流賽季，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）談到山本由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。