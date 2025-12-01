MLB／韋蘭德賺進131億元無人能敵 亞洲大哥大是達比修有

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）進入自由球員市場，準備迎接生涯第21季，大聯盟官網甚至認為，他有可能再投出幾個高品質球季；其實這位42歲老將也是身價最高的現役球員，漫長生涯已經賺進4億1918萬1666美元，換算台幣高達131億6314萬元。

道奇隊前年12月和大谷翔平簽下10年7億美元合約，寫下空前紀錄，大都會隊索托（Juan Soto）目前15年7億6500萬美元、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）14年5億美元合約，也都超過韋蘭德的總收入，但這些都是「現在進行式」，以實際到手的薪水來說，韋蘭德仍是史上最多。

老虎隊退役名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）4億41萬623美元在大聯盟史上排名第2，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）3億9928萬5104美元名列第3，歷年身價前100名都賺進1億3950萬美元以上。

美國媒體Yahoo體育最近指出，大聯盟史上最糟兩份合約是瑞登（Anthony Rendon）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg），都在2019年奪下世界大賽冠軍後簽下；史特拉斯堡生涯賺進3億2045萬美元，目前仍是史上第7多，瑞登2億5382萬8571美元排名15，兩人所屬的國民、天使隊都付出慘痛代價。

大聯盟亞洲球員目前賺進最多鈔票是達比修有，生涯14年（含2015年休兵）歷經遊騎兵、道奇、小熊、教士隊已有2億2600萬美元，史上排名20。