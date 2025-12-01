MLB／道奇網媒建議金慧成招攬宋成文 韓媒笑了：組板凳二人組嗎？

南韓職棒培證英雄隊29歲內野手宋成文挑戰大聯盟，目前仍在等待報價，他在今天證實還沒有收到任何消息，「有聽說有幾支球隊對我有興趣，但目前還沒有進展。」

宋成文透過入札制度挑戰大聯盟，他在今天出席頒獎典禮時被問到洽談狀況，笑答在報導上看到很多自己不知道的消息，讓他也嚇了一跳。他澄清，由於碰到美國感恩節假期，因此目前還沒有進度，「預計在冬季會議後，應該會有報價。」

南韓職棒培證英雄隊29歲內野手宋成文想要挑戰大聯盟。圖截自X

宋成文透露，是有聽說有些球隊對自己有興趣，但目前還在等待報價階段，接下來自己仍會先留在南韓，交由經紀人接洽，等到合約確定後再前往美國。

近年陣容高度「亞洲化」的道奇，也是被點名的球隊，當地自媒體「Dodgers Way」日前也發表文章，建議金慧成協助招攬宋成文，作為孟西（Max Muncy）的替補，此文一出卻引起南韓媒體SportsChosun吐槽：「該笑嗎？網路上出現金慧成、宋成文可能成為道奇『板凳二人組』的傳聞，相比之下，來自日本的大谷翔平、山本由伸等人卻是道奇的核心戰力。」