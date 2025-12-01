MLB／佐佐木朗希明年將重回先發？美媒曝速球品質是關鍵

「令和怪物」佐佐木朗希在今年季中因傷遭球隊下放，季後賽回歸的他，角色從原本先發轉為後援投手並逐漸收到成效，依據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期在採訪中透露，朗希明年將重回先發輪值，並對他寄予厚望。根據美媒分析指出，如果朗希要回到先發，速球的品質和穩定性勢必要再提升。

佐佐木朗希首度挑戰大聯盟卻遭遇不小挑戰，原先擔任道奇先發投手的他，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，並在季後賽被拉拔上大聯盟，並屢次在季後賽關鍵時刻登板救援建功，後隨道奇拿下今年的世界大賽冠軍金盃。

近日，羅伯茲接受日媒《體育報知》專時表示，佐佐木朗希明年將回歸先發，他說道：「我認為朗希就是先發投手，先發才是最有利於他成長的位置，他也是以先發投手身分加盟道奇的。本季因為受傷，他改以後援身分登板，但明年我們打算讓他回歸先發。」

大聯盟官網記者索尼亞（Sonja Chen）則是在近期發布一篇專題文章，分析了朗希本賽季轉變身分成功的關鍵，以及重返先發輪值的隱憂。該網站首先指出，球速的恢復是他轉戰救援成功的最大關鍵，作為先發投手的他，只有8球速超過99英里（約159公里）。但自從9月24日對陣響尾蛇隊的首次救援出場以來，他在11場比賽，包括季後賽中，已經投出了46顆超過99英里的快速球。

然而，索尼亞也提到了朗希明年轉戰先發輪值的隱患，他認為朗希的球速穩定性仍不高，在國聯冠軍系列賽中，他的球速開始略有下降，而且在作為救援投手的11場比賽中，他的四縫線速球明顯壓制力不足，僅2次讓打者揮空超過1次以上。

索尼亞最後總結道：「從他作為救援投手的出場經歷中，我們了解到最重要的一點是，他確實擁有令人難以置信的投球能力。現在他需要做的就是充分發揮出來。」

