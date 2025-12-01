快訊

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

MLB／佐佐木朗希明年將重回先發？美媒曝速球品質是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 路透社
佐佐木朗希。 路透社

「令和怪物」佐佐木朗希在今年季中因傷遭球隊下放，季後賽回歸的他，角色從原本先發轉為後援投手並逐漸收到成效，依據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期在採訪中透露，朗希明年將重回先發輪值，並對他寄予厚望。根據美媒分析指出，如果朗希要回到先發，速球的品質和穩定性勢必要再提升。

佐佐木朗希首度挑戰大聯盟卻遭遇不小挑戰，原先擔任道奇先發投手的他，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，並在季後賽被拉拔上大聯盟，並屢次在季後賽關鍵時刻登板救援建功，後隨道奇拿下今年的世界大賽冠軍金盃。

近日，羅伯茲接受日媒《體育報知》專時表示，佐佐木朗希明年將回歸先發，他說道：「我認為朗希就是先發投手，先發才是最有利於他成長的位置，他也是以先發投手身分加盟道奇的。本季因為受傷，他改以後援身分登板，但明年我們打算讓他回歸先發。」

大聯盟官網記者索尼亞（Sonja Chen）則是在近期發布一篇專題文章，分析了朗希本賽季轉變身分成功的關鍵，以及重返先發輪值的隱憂。該網站首先指出，球速的恢復是他轉戰救援成功的最大關鍵，作為先發投手的他，只有8球速超過99英里（約159公里）。但自從9月24日對陣響尾蛇隊的首次救援出場以來，他在11場比賽，包括季後賽中，已經投出了46顆超過99英里的快速球。

然而，索尼亞也提到了朗希明年轉戰先發輪值的隱患，他認為朗希的球速穩定性仍不高，在國聯冠軍系列賽中，他的球速開始略有下降，而且在作為救援投手的11場比賽中，他的四縫線速球明顯壓制力不足，僅2次讓打者揮空超過1次以上。

索尼亞最後總結道：「從他作為救援投手的出場經歷中，我們了解到最重要的一點是，他確實擁有令人難以置信的投球能力。現在他需要做的就是充分發揮出來。」

佐佐木朗希 羅伯茲

相關新聞

MLB／千賀滉大強烈表態續留大都會 決定權不是他說了算

大都會隊日本投手千賀滉大近兩年飽受傷病困擾，最近傳言可能被交易，儘管他向球團高層表達繼續效力的態度，但有部分球隊評估目前...

MLB／19萬4175秒！大谷翔平攻佔日本電視廣告 曝光量從45名躍升第5

日本收視率調查公司《Video Research》公布關東地區「2025年度電視廣告代言企業數與曝光量排行榜」，道奇隊球...

MLB／許願山本、大谷明年相爭塞揚 道奇教頭：我不會偏心

道奇隊靠日籍三星撐起奪冠大業，大谷翔平明年還將恢復完整的二刀流賽季，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）談到山本由...

MLB／佐佐木朗希明年將重回先發？美媒曝速球品質是關鍵

「令和怪物」佐佐木朗希在今年季中因傷遭球隊下放，季後賽回歸的他，角色從原本先發轉為後援投手並逐漸收到成效，依據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期在採訪中透露，朗希明年將重回先發輪值，並對

MLB／道奇網媒建議金慧成招攬宋成文 韓媒笑了：組板凳二人組嗎？

南韓職棒培證英雄隊29歲內野手宋成文挑戰大聯盟，目前仍在等待報價，他在今天證實還沒有收到任何消息，「有聽說有幾支球隊對我...

MLB／金鶯牛棚再補強 砸8.7億換2屆全明星終結者海斯利

金鶯隊在休賽季動作頻頻，此前已透過交易換來「一投一打」崔基奇（Andrew Kittredge）和瓦德（Taylor Ward）。今日根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯再

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。