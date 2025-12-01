快訊

MLB／千賀滉大強烈表態續留大都會 決定權不是他說了算

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大都會隊日本投手千賀滉大近兩年飽受傷病困擾，最近傳言可能被交易，儘管他向球團高層表達繼續效力的態度，但有部分球隊評估目前自由球員市場先發投手的行情，認為千賀是「具有吸引力的低價買入人選」，大都會不排除會有動作。

千賀在2022年底和大都會簽下5年7500萬美元合約，已經走完3年，還剩明、後年合計2800萬美元；這筆合約設定大都會前3年不能交易，但千賀在最後兩年只能拒絕10隊，儘管他表態寧願留在大都會、不願被交易，最後決定權仍在球團。

千賀前年出賽29場投出12勝7敗、防禦率2.98，去年因傷只投1場，今年復出增至22場，近兩季合計只有8勝6敗，大都會迎接新球季，他的去留成為當務之急。

千賀今年一度表現不佳被下放小聯盟，帶著這份遺憾希望重返大都會先發輪值陣容，成為王牌投手；但美國媒體指出，大都會隊擁有交易千賀的選擇權，而且已有多支球隊表達興趣，即使他強烈希望留在大都會，難以輕易改變處境。

大都會今年未進季後賽，讓球迷失望不已，明年需要更穩定的先發投手，日本職棒西武獅隊王牌投手今井達透過入札制挑戰大聯盟，大都會也被點名加入搶人行列。

大都會 西武獅 千賀滉大

相關新聞

MLB／19萬4175秒！大谷翔平攻佔日本電視廣告 曝光量從45名躍升第5

日本收視率調查公司《Video Research》公布關東地區「2025年度電視廣告代言企業數與曝光量排行榜」，道奇隊球...

MLB／許願山本、大谷明年相爭塞揚 道奇教頭：我不會偏心

道奇隊靠日籍三星撐起奪冠大業，大谷翔平明年還將恢復完整的二刀流賽季，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）談到山本由...

MLB／金鶯牛棚再補強 砸8.7億換2屆全明星終結者海斯利

金鶯隊在休賽季動作頻頻，此前已透過交易換來「一投一打」崔基奇（Andrew Kittredge）和瓦德（Taylor Ward）。今日根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯再

MiLB／林鉑濬旅美水手隊首年遇傷受打擊 調適心態「開始拚」

西雅圖水手隊好手林鉑濬旅美生涯第一年就遇傷勢，坦言受到打擊，調適心態面對眼前任務和目標，自評在心理層面和身體素質都提升，...

MLB／密集恐懼症慎入！ 世界大賽最快40球僅1顆不是大谷翔平

道奇隊日籍球星大谷翔平2025年世界大賽上演二刀流，美媒《Codify》分享「世界大賽先發投手最快40球」表格，大谷在40格當中佔據39格，圖片讓人密集恐懼症發作。 40格中只有1格不是大谷翔平

