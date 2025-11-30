快訊

MLB／金鶯牛棚再補強 砸8.7億換2屆全明星終結者海斯利

終結者海斯利。 法新社
金鶯隊在休賽季動作頻頻，此前已透過交易換來「一投一打」崔基奇（Andrew Kittredge）和瓦德（Taylor Ward）。今日根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯再以2年2800萬美元（約新台幣8.7億）的合約，簽下紐約大都會2屆明星火球終結者海斯利（Ryan Helsley）。

《ESPN》指出，儘管多支球隊都對海斯利有興趣，但31歲的海斯利決定選擇能讓他繼續擔任終結者的金鶯。金鶯原本的當家終結者包提斯塔（Felix Bautista）今年因傷報銷，明年也恐怕難以回歸賽場，而擁有99.3英哩全聯盟最頂尖直球均速的海斯利，預計將填補終結者空缺。

今年8月，金鶯球團宣布30歲的包提斯塔，將接受右肩旋轉肌與關節唇修復手術，預估將休養至少12個月，明年球季恐提前報銷。包提斯塔去年才因右肘韌帶置換手術（Tommy John）整季報銷，如今又再度面臨動刀。

包提斯塔。 美聯社
包提斯塔。 美聯社

海斯利生涯前6個賽季皆效力紅雀，並曾2度入選明星賽，2024年更是以49次救援成功奪下國聯救援王。他於今年交易大限前被送往大都會，卻繳出生涯最差表現，最終整季投56局被敲61安，防禦率4.50，每局被上壘率1.54，收下21次救援成功，但也以9次救援失敗並列全大聯盟第2多。

金鶯在2023與2024年連續兩年闖進季後賽，但今年只拿下75勝87敗位居美東墊底，無緣季後賽門票。休賽季管理層透過積極補強找回明星後援右投崔基奇；緊接著又交易來今年敲出36轟的天使強打瓦德，如今再出手搶下海斯利，足以顯現他們重返季後賽的決心。

《EPSN》還表示，除了海斯利和崔基奇之外，金鶯隊可能會再簽下一名救援投手，讓牛棚戰力更加完整。

