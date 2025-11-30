MLB／許願山本、大谷明年相爭塞揚 道奇教頭：我不會偏心

快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(左)與山本由伸。 美聯社
大谷翔平(左)與山本由伸。 美聯社

道奇隊靠日籍三星撐起奪冠大業，大谷翔平明年還將恢復完整的二刀流賽季，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）談到山本由伸明年是否會是塞揚熱門，給出肯定答案，也主動提到大谷翔平的可能性，「我不會偏袒任何一人，我會一起支持他們兩個。」

羅伯茲接受體育報知專訪，眾多話題圍繞在日籍三星，尤其是山本由伸，本季為道奇貢獻王牌級成績單，季後賽更展現一夫當關的氣勢，世界大賽獨拿3勝，外界認為明年開幕戰先發非他莫屬，羅伯茲也認同。

「以目前的狀況來看，明年開幕戰先發確實就是他。」羅伯茲表示，山本確實展現了值得開幕戰先發的價值，「我認為這是他應得的。」

外界關注山本經歷今年賽季的疲勞後可能在明年「還債」，羅伯茲也不諱言：「他本季先投了東京賽，又一路投到世界大賽，明年還可能參加經典賽。」他說山本對自己的身體狀況一向非常細心照料，「但我們還是需要靈活一點安排他的投球計畫，畢竟他不是體格特別壯碩的選手。」

被問是否看好山本明年競爭塞揚，羅伯茲也給出肯定答覆，「那會非常令人興奮。」他表示，不管是山本或大谷，都會有機會，自己沒有投票權，不需煩惱要選誰，「所以我是比較希望兩人都可以入圍，如果他們可以一起競爭塞揚，那代表道奇有一個成功的賽季。」

羅伯茲也在這段專訪中重申對於三位日籍選手參戰經典賽的態度，確實並不樂見，大谷季中才剛投球復出，山本累積了極大投球量，佐佐木朗希也在季中遭遇肩膀傷情，而道奇今年打滿世界大賽，休賽季已經比其他球隊短，「如果再參加經典賽，休賽季就更短了。」

羅伯茲 道奇

