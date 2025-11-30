快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／19萬4175秒！大谷翔平攻佔日本電視廣告 曝光量從45名躍升第5

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷旋風持續橫掃全球。 路透社
大谷旋風持續橫掃全球。 路透社

日本收視率調查公司《Video Research》公布關東地區「2025年度電視廣告代言企業數與曝光量排行榜」，道奇隊球星大谷翔平在「代言企業數」、「廣告曝光量」都排名前五，運動員來看則是第一。

此次調查的期間為今年1月1日至11月16日，大谷出演的廣告包括伊藤園、全家便利商店、日清製粉等，在「廣告代言企業數排行榜」中，大谷翔平比去年多了5家，以21家排名第3，僅次於女演員川口春奈（25家）與蘆田愛菜（23家）。

大谷翔平跨聯盟連續3年獲得MVP。 美聯社
大谷翔平跨聯盟連續3年獲得MVP。 美聯社

更驚人的是「廣告曝光量」。大谷翔平累計19萬4175秒，從去年的45名大幅躍升到第5名，排在他前面的都是藝人，分別是今田美櫻（24萬1955秒）、鈴木亮平（23萬0280秒）、賀来賢人（22萬3365秒）、綾瀬遙（21萬0705秒）。

粉絲紛紛表示：「雖然大谷的代言費不便宜，但企業應該很容易回本」、「他絕對是企業不會出錯的超優良股」、「代言費已經那麼高還有這麼多合作真的超強」、「簡直是金雞母」等。

大谷翔平幫助道奇完成2連霸。 路透社
大谷翔平幫助道奇完成2連霸。 路透社

美國《富比士》今年5月公布的「2025 年運動員收入排行榜前10名」中，大谷翔平也名列第9，場外收入估計達1億美元（約台幣31.4億元）。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

【即時短評】哪有拋棄「二刀流」還倒貼門票的「大谷翔平」？

MLB／密集恐懼症慎入！ 世界大賽最快40球僅1顆不是大谷翔平

台灣YTR開出大谷翔平「獨一無二 1 of 1 親簽實物卡」　價值恐破百萬美元

經典賽／預測大谷翔平不會投球 美球評提議守右外野

相關新聞

MLB／大谷翔平攻佔日本電視廣告 曝光量從45名躍升第5

日本收視率調查公司《Video Research》公布關東地區「2025年度電視廣告代言企業數與曝光量排行榜」，道奇隊球...

MLB／許願山本、大谷明年相爭塞揚 道奇教頭：我不會偏心

道奇隊靠日籍三星撐起奪冠大業，大谷翔平明年還將恢復完整的二刀流賽季，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）談到山本由...

MLB／密集恐懼症慎入！ 世界大賽最快40球僅1顆不是大谷翔平

道奇隊日籍球星大谷翔平2025年世界大賽上演二刀流，美媒《Codify》分享「世界大賽先發投手最快40球」表格，大谷在40格當中佔據39格，圖片讓人密集恐懼症發作。 40格中只有1格不是大谷翔平

MiLB／林鉑濬旅美水手隊首年遇傷受打擊 調適心態「開始拚」

西雅圖水手隊好手林鉑濬旅美生涯第一年就遇傷勢，坦言受到打擊，調適心態面對眼前任務和目標，自評在心理層面和身體素質都提升，...

MLB／台灣網紅開出大谷「獨一無二」神卡！ 價值破100萬美元

台灣YouTuber「拉西哥 LAC」昨天上傳一部開箱影片，他購買紀念大谷翔平50轟50盜的「2024 Topps Shohei Ohtani 50／50紀念卡盒」，竟開出全球僅3張中最稀有的「大谷1

MLB／美媒盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟兩份合約來自國民

天使隊在2019年12月11日從自由球員市場簽下瑞登（Anthony Rendon），沒想到卻是惡夢的開始，過去6個球季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。