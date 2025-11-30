MLB／19萬4175秒！大谷翔平攻佔日本電視廣告 曝光量從45名躍升第5

日本收視率調查公司《Video Research》公布關東地區「2025年度電視廣告代言企業數與曝光量排行榜」，道奇隊球星大谷翔平在「代言企業數」、「廣告曝光量」都排名前五，運動員來看則是第一。

此次調查的期間為今年1月1日至11月16日，大谷出演的廣告包括伊藤園、全家便利商店、日清製粉等，在「廣告代言企業數排行榜」中，大谷翔平比去年多了5家，以21家排名第3，僅次於女演員川口春奈（25家）與蘆田愛菜（23家）。

大谷翔平跨聯盟連續3年獲得MVP。 美聯社

更驚人的是「廣告曝光量」。大谷翔平累計19萬4175秒，從去年的45名大幅躍升到第5名，排在他前面的都是藝人，分別是今田美櫻（24萬1955秒）、鈴木亮平（23萬0280秒）、賀来賢人（22萬3365秒）、綾瀬遙（21萬0705秒）。

粉絲紛紛表示：「雖然大谷的代言費不便宜，但企業應該很容易回本」、「他絕對是企業不會出錯的超優良股」、「代言費已經那麼高還有這麼多合作真的超強」、「簡直是金雞母」等。

大谷翔平幫助道奇完成2連霸。 路透社

美國《富比士》今年5月公布的「2025 年運動員收入排行榜前10名」中，大谷翔平也名列第9，場外收入估計達1億美元（約台幣31.4億元）。