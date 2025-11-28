MLB／密集恐懼症慎入！ 世界大賽最快40球僅1顆不是大谷翔平

道奇隊日籍球星大谷翔平2025年世界大賽上演二刀流，美媒《Codify》分享「世界大賽先發投手最快40球」表格，大谷在40格當中佔據39格，圖片讓人密集恐懼症發作。

40格中只有1格不是大谷翔平的頭像，而是他的隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow），葛拉斯諾的球速排在第32名。有網友開玩笑寫道，「為何葛拉斯諾會出現在大谷的紀念郵票上？」

大谷翔平在世界大賽兩度先發，G4受到G3的18局大戰影響表現不理想，主投6局失4分吞敗，但四縫線速球均速仍達97.5英里，有3球達99英里（約159.3公里）。

G7大谷翔平全力催速，平均球速提升至98.9英里，整場比賽有3球破100英里，20球破98英里；葛拉斯諾最快球速是97.7英里。不過大谷投球帳面成績不佳，主投2.1局，被敲5安打，投2次保送，失掉3分。