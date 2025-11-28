快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

MLB／密集恐懼症慎入！ 世界大賽最快40球僅1顆不是大谷翔平

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平2025年世界大賽上演二刀流，美媒《Codify》分享「世界大賽先發投手最快40球」表格，大谷在40格當中佔據39格，圖片讓人密集恐懼症發作。

40格中只有1格不是大谷翔平的頭像，而是他的隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow），葛拉斯諾的球速排在第32名。有網友開玩笑寫道，「為何葛拉斯諾會出現在大谷的紀念郵票上？」

大谷翔平在世界大賽兩度先發，G4受到G3的18局大戰影響表現不理想，主投6局失4分吞敗，但四縫線速球均速仍達97.5英里，有3球達99英里（約159.3公里）。

G7大谷翔平全力催速，平均球速提升至98.9英里，整場比賽有3球破100英里，20球破98英里；葛拉斯諾最快球速是97.7英里。不過大谷投球帳面成績不佳，主投2.1局，被敲5安打，投2次保送，失掉3分。

大谷翔平 世界大賽 道奇

相關新聞

MLB／密集恐懼症慎入！ 世界大賽最快40球僅1顆不是大谷翔平

道奇隊日籍球星大谷翔平2025年世界大賽上演二刀流，美媒《Codify》分享「世界大賽先發投手最快40球」表格，大谷在40格當中佔據39格，圖片讓人密集恐懼症發作。 40格中只有1格不是大谷翔平

MLB／台灣網紅開出大谷「獨一無二」神卡！ 價值破100萬美元

台灣YouTuber「拉西哥 LAC」昨天上傳一部開箱影片，他購買紀念大谷翔平50轟50盜的「2024 Topps Shohei Ohtani 50／50紀念卡盒」，竟開出全球僅3張中最稀有的「大谷1

MLB／美媒盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟兩份合約來自國民

天使隊在2019年12月11日從自由球員市場簽下瑞登（Anthony Rendon），沒想到卻是惡夢的開始，過去6個球季...

MLB／投手兼畫家 莊陳仲敖「經典」名畫起源是忘記下載影片

運動家隊旅美台將莊陳仲敖今年球季在2A投出好表現，期間也不時在個人社群更新新畫作，在世界棒球經典賽資格賽時展現的畫功受到...

MLB／李灝宇細數對戰大聯盟級投手經驗 被90勝名投噴垃圾話

旅美台將李灝宇今年以非40人名單身分受邀參加老虎隊的大聯盟春訓，更在3A遇到不少大聯盟層級投手，對他來說正是學習的好機會...

MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

過去2年舊金山巨人隊先後錯失日本球員大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，如今他們又有機會爭取今井達也。據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，多數球團高層認為今井最終會加盟巨人。 今井

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。