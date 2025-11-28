MiLB／林鉑濬旅美水手隊首年遇傷受打擊 調適心態「開始拚」
西雅圖水手隊好手林鉑濬旅美生涯第一年就遇傷勢，坦言受到打擊，調適心態面對眼前任務和目標，自評在心理層面和身體素質都提升，明年目標往更高層級走，「要開始拚了」。
19歲投手林鉑濬旅美生涯首年，在4月延長春訓時受傷，為闊背肌撕裂傷，從4月休到7月底才開始投球，8月中正常出賽，9月底時短暫返台，之後再返美參加重訓營，直到11月再回到台灣。
林鉑濬接受中央社記者訪問時坦言，旅美生涯一開始就遇到狀況、當然有點「小鬱卒」，但既然發生了就只能面對，透過復健、做重量，把身體素質調整回來，準備面對之後的比賽。
林鉑濬坦言，剛開始受傷時受到蠻大的打擊，在球隊心理師的協助幫忙下慢慢釋懷，知道重點是面對眼前的任務和目標，傷癒開始出賽，剛開始也會有點害怕，「但球團跟我說，他們不擔心我，也有感受到球團的重視」。
林鉑濬除了小聯盟賽季，也有在銜接聯盟投復健賽，球隊希望他把比賽手感繼續保持，慢慢繼續增加強度，今年投球量不算多，但自評投球的狀況還可以接受。
旅美首年，林鉑濬自評心態和身體素質上都有提升，技術上沒有太大的調整，希望把優勢保持住，不足的地方繼續調整；對於明年球季，林鉑濬直言：「要開始拚了」，目標就是往更高的層級走。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言