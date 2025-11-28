MiLB／林鉑濬旅美水手隊首年遇傷受打擊 調適心態「開始拚」

西雅圖水手隊好手林鉑濬旅美生涯第一年就遇傷勢，坦言受到打擊，調適心態面對眼前任務和目標，自評在心理層面和身體素質都提升，明年目標往更高層級走，「要開始拚了」。

19歲投手林鉑濬旅美生涯首年，在4月延長春訓時受傷，為闊背肌撕裂傷，從4月休到7月底才開始投球，8月中正常出賽，9月底時短暫返台，之後再返美參加重訓營，直到11月再回到台灣。

林鉑濬接受中央社記者訪問時坦言，旅美生涯一開始就遇到狀況、當然有點「小鬱卒」，但既然發生了就只能面對，透過復健、做重量，把身體素質調整回來，準備面對之後的比賽。

林鉑濬坦言，剛開始受傷時受到蠻大的打擊，在球隊心理師的協助幫忙下慢慢釋懷，知道重點是面對眼前的任務和目標，傷癒開始出賽，剛開始也會有點害怕，「但球團跟我說，他們不擔心我，也有感受到球團的重視」。

林鉑濬除了小聯盟賽季，也有在銜接聯盟投復健賽，球隊希望他把比賽手感繼續保持，慢慢繼續增加強度，今年投球量不算多，但自評投球的狀況還可以接受。

旅美首年，林鉑濬自評心態和身體素質上都有提升，技術上沒有太大的調整，希望把優勢保持住，不足的地方繼續調整；對於明年球季，林鉑濬直言：「要開始拚了」，目標就是往更高的層級走。