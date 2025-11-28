MLB／台灣網紅開出大谷「獨一無二」神卡！ 價值破100萬美元

台灣YouTuber「拉西哥 LAC」昨天上傳一部開箱影片，他購買紀念大谷翔平50轟50盜的「2024 Topps Shohei Ohtani 50／50紀念卡盒」，竟開出全球僅3張中最稀有的「大谷1-OF-1（獨一無二）親筆簽名實物卡兌換券」，價值可能破100萬美元。

影片尾聲拉西哥持續開箱，其中一包卡片，他發現一張黑色卡片夾在第三張位置，竟然是印有 「CONGRATULATIONS！」的兌換券。卡片清晰標註「1-OF-1 AUTOGRAPHED RELIC CARD（全球唯一簽名實物卡）」，並註明該系列是 「SHOHEI OHTANI TOPPS DYNASTY BLACK」。

拉西哥瞬間情緒失控，直呼全身起雞皮疙瘩，肩膀整個酥麻起來，心情無法平復。

有專業網友指出，這張是全球僅一張的兌換卡，最終可以換來一張，鑲有大谷翔平達成50轟50盜紀錄比賽的實戰裝備（如球褲、手套）卡片，並附有親筆簽名。該系列其他1-of-1簽名實物卡曾在拍賣市場創天價，鑲有MLB Logoman標誌的卡片曾以超過106萬美元（約新台幣3540萬元）價碼成交。