經典賽／預測大谷翔平不會投球 美球評提議守右外野

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
道奇隊日本球星大谷翔平宣布參加明年世界棒球經典賽，但究竟是投打二刀流還是單刀赴會尚未定案，大聯盟官網球評雷諾茲（Harold Reynolds）直言「他不會投球」，甚至提議可以守右外野。

大谷翔平決定參加經典賽後成為話題，《MLB Network》在節目中討論此事，雷諾茲認為，考量到傷病因素，「我不認為道奇會冒險讓他投球。」加上日本隊投手陣容堅強，大谷應該會以指定打擊方式出賽。

主持人弗洛雷斯（Robert Flores）則點出，目前看來，只要是大谷翔平想做的事，他就會去做，就像上一屆大谷在關鍵時刻登板投球，「如果他真的想投球，就會是在那個時刻。」

大谷翔平在冠軍賽再見三振解決當時天使隊隊友楚奧特（Mike Trout），被譽為棒球史上最經典一刻，弗洛雷斯也指出，那個當下讓經典賽提升到不同次元，「如果他不投球，我才會感到驚訝。」

不過雷諾茲指出，道奇隊在大谷翔平身上的合約還有大約6億美元之多，身體的風險不容忽視，加上手肘曾經動刀，球隊對他在國際賽的使用勢必更加謹慎，還是要考量到現實，真的有需要的話「他可以守右外野」，弗洛雷斯則回答：「我也很想看看。」

經典賽 大谷翔平

