MLB／美媒盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟兩份合約來自國民

天使隊在2019年12月11日從自由球員市場簽下瑞登（Anthony Rendon），沒想到卻是惡夢的開始，過去6個球季加起來只打257場比賽，球團高層打算直接買斷明年合約，美國媒體Yahoo體育指出，大聯盟史上最糟糕的兩份合約都來自2019年國民隊。

瑞登6年前幫助國民奪下隊史首座世界大賽冠軍，單季34轟、126分打點都寫下生涯新高，季後離開待了7年的國民，以自由球員身分和天使簽下7年2億4500萬美元合約，總值在史上排名24，平均年薪3500美元更在三壘手高居第2，僅次於布萊格曼（Alex Bregman）的4000萬美元。

但瑞登長年飽受傷痛之苦，除了2020年球季因疫情縮短，出賽52場算是正常（各隊60場例行賽），接下來4季合計只打205場，今年更因髖關節手術徹底休兵；天使砸下重金投資瑞登只換來22轟、125分打點，被喻為成為史上最慘合約之一，明年最後1年3800萬美元恐怕決定直接認賠。

Yahoo體育指出，儘管很多人對球員簽下九位數合約感到焦慮，但實際上往往是相當不錯的投資，有時會得到一位改變格局的超級巨星，帶領球隊走向輝煌，例如大谷翔平、席格（Corey Seager）、薛則（Max Scherzer），很少有球員幾乎從一開始就失去先發實力，甚至根本無法上場比賽。

所謂史上最糟兩份合約都來自國民，另一人正是史特拉斯堡（Stephen Strasburg），同樣在2019年封王後簽下7年2億4500萬美元合約，結果2020到22年只投8場、31.2局，戰績1勝4敗，「天才小史」去年正式宣布退休。

Yahoo體育指出，瑞登、小史這兩份看似相同的合約，從財務角度來看堪稱史上最糟糕，只有另一份合約可以相提並論，就是洛磯隊布萊恩（Kris Bryant）7年1億8200萬美元合約，目前走完前4季只出賽170場，打擊率2成44、全壘打17支、打點61分，傳言他和瑞登一樣面臨退休命運，但他堅稱沒有這種想法。