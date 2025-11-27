快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美媒盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟兩份合約來自國民

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國王2019年奪冠功臣史特拉斯堡與瑞登，都在封王後簽下大約，但最後都證明是失敗投資。 美聯社
國王2019年奪冠功臣史特拉斯堡與瑞登，都在封王後簽下大約，但最後都證明是失敗投資。 美聯社

天使隊在2019年12月11日從自由球員市場簽下瑞登（Anthony Rendon），沒想到卻是惡夢的開始，過去6個球季加起來只打257場比賽，球團高層打算直接買斷明年合約，美國媒體Yahoo體育指出，大聯盟史上最糟糕的兩份合約都來自2019年國民隊。

瑞登6年前幫助國民奪下隊史首座世界大賽冠軍，單季34轟、126分打點都寫下生涯新高，季後離開待了7年的國民，以自由球員身分和天使簽下7年2億4500萬美元合約，總值在史上排名24，平均年薪3500美元更在三壘手高居第2，僅次於布萊格曼（Alex Bregman）的4000萬美元。

但瑞登長年飽受傷痛之苦，除了2020年球季因疫情縮短，出賽52場算是正常（各隊60場例行賽），接下來4季合計只打205場，今年更因髖關節手術徹底休兵；天使砸下重金投資瑞登只換來22轟、125分打點，被喻為成為史上最慘合約之一，明年最後1年3800萬美元恐怕決定直接認賠。

Yahoo體育指出，儘管很多人對球員簽下九位數合約感到焦慮，但實際上往往是相當不錯的投資，有時會得到一位改變格局的超級巨星，帶領球隊走向輝煌，例如大谷翔平、席格（Corey Seager）、薛則（Max Scherzer），很少有球員幾乎從一開始就失去先發實力，甚至根本無法上場比賽。

所謂史上最糟兩份合約都來自國民，另一人正是史特拉斯堡（Stephen Strasburg），同樣在2019年封王後簽下7年2億4500萬美元合約，結果2020到22年只投8場、31.2局，戰績1勝4敗，「天才小史」去年正式宣布退休。

Yahoo體育指出，瑞登、小史這兩份看似相同的合約，從財務角度來看堪稱史上最糟糕，只有另一份合約可以相提並論，就是洛磯隊布萊恩（Kris Bryant）7年1億8200萬美元合約，目前走完前4季只出賽170場，打擊率2成44、全壘打17支、打點61分，傳言他和瑞登一樣面臨退休命運，但他堅稱沒有這種想法。

瑞登 國民 天使

延伸閱讀

MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

MLB／天使7年76.7億打水漂！傳「薪水小偷」與天使買斷後退休

經典賽／大谷強烈參賽意願才放行 山本、佐佐木也令道奇傷神

MLB／坦言看道奇獨強會擔心 洋基老闆：但花最多錢不等於奪冠

相關新聞

MLB／李灝宇細數對戰大聯盟級投手經驗 被90勝名投噴垃圾話

旅美台將李灝宇今年以非40人名單身分受邀參加老虎隊的大聯盟春訓，更在3A遇到不少大聯盟層級投手，對他來說正是學習的好機會...

MLB／投手兼畫家 莊陳仲敖「經典」名畫起源是忘記下載影片

運動家隊旅美台將莊陳仲敖今年球季在2A投出好表現，期間也不時在個人社群更新新畫作，在世界棒球經典賽資格賽時展現的畫功受到...

MLB／美媒盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟兩份合約來自國民

天使隊在2019年12月11日從自由球員市場簽下瑞登（Anthony Rendon），沒想到卻是惡夢的開始，過去6個球季...

MLB／合約破億美元前防禦率史上最慘 希斯易失分毛病被看衰

藍鳥隊今天在自由球員市場簽下29歲投手希斯（Dylan Cease），7年合約達2億1000萬美元（約合台幣65億665...

MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

過去2年舊金山巨人隊先後錯失日本球員大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，如今他們又有機會爭取今井達也。據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，多數球團高層認為今井最終會加盟巨人。 今井

MLB／莊陳仲敖期許健康站上大聯盟 「找到自己的滑球」

運動家隊旅美台將莊陳仲敖今年球季在2A投了145.2局、145次三振，雙雙寫下生涯新高，外加季前經典賽資格賽、球隊季後賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。