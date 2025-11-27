MLB／投手兼畫家 莊陳仲敖「經典」名畫起源是忘記下載影片

運動家隊旅美台將莊陳仲敖今年球季在2A投出好表現，期間也不時在個人社群更新新畫作，在世界棒球經典賽資格賽時展現的畫功受到球迷讚嘆，截至今天按讚數已經破1.6萬，莊陳仲敖自己也很意外。

今年3月的經典賽資格賽，中華隊成功取得正式賽門票，莊陳仲敖是功臣之一，他在賽後貼出一張中華隊全體慶祝照，把天空渲染為星空，搭配點點繁星，同時一顆「6面6骰子」浮在夜空中，讓球迷大讚「投手板上的藝術家」、「真的是被棒球耽誤的藝術家」。

莊陳仲敖結束今年賽季返台後，在今天記者會上分享這個往事，他透露當時大約花了2小時左右完成，「因為我坐飛機的時候忘記下載影片，突然想到可以畫一下。」

畫完之後跟一起搭機的海盜隊旅美投手陳柏毓分享，對方鼓勵他貼到社群平台，結果結束轉機行程後一看，按讚數超高讓莊陳仲敖嚇到，他坦言畫畫只是興趣，沒有特別的目的，現在休賽季都是訓練、陪伴家人為主，反而沒時間畫新作品。

莊陳仲敖繪畫功力不輸投球！ 截圖自莊陳仲敖threads