MLB／李灝宇細數對戰大聯盟級投手經驗 被90勝名投噴垃圾話

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
旅美老虎隊選手李灝宇今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願。記者余承翰／攝影
旅美老虎隊選手李灝宇今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願。記者余承翰／攝影

旅美台將李灝宇今年以非40人名單身分受邀參加老虎隊的大聯盟春訓，更在3A遇到不少大聯盟層級投手，對他來說正是學習的好機會。

李灝宇前兩年都是以支援形式參加大聯盟春訓，合計12場出賽、11打數敲出1支安打，今年是首度受邀，17場出賽、28打數敲出4支安打，其中有3支是二壘安打。

大聯盟春訓時間拉長，讓李灝宇正好有機會請益，他表示，有機會都會聊一下，像是有跟卡本特（Kerry Carpenter）請教打擊策略，托克森（Spencer Torkelson）則是在比賽的時候提醒自己太緊張了。

而在3A拚戰時，李灝宇曾對上大聯盟生涯90勝的左投希爾（Rich Hill），在美國時間7月13日對決時兩度選到保送、跑出3次盜壘成功，李灝宇透露，因為當時有抓到投球節奏，「他變得有點生氣，對我說垃圾話。」

另外也對戰過前道奇隊少主布勒（Walker Buehler）、前印地安人名投克里文格（Mike Clevinger），都從兩人手中開轟，李灝宇表示，對戰布勒是很夢幻的體驗，因為過去只在電視上看過，而克里文格一開始沒有認出，對決時看到犀利球路還嚇了一跳。

大聯盟

