MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

過去2年舊金山巨人隊先後錯失日本球員大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，如今他們又有機會爭取今井達也。據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，多數球團高層認為今井最終會加盟巨人。

今井達也被視為今年自由球員市場頂尖投手，羅傑斯邀請多名聯盟高層投票預測今井下家，巨人獲得5票、洋基3票、道奇3票、小熊2票、藍鳥1票、教士1票。

羅傑森指出，這些出現在榜單的球隊幾乎都是老面孔，包含多倫多，長期以來都是日本球員挑戰MLB的熱門隊伍。這些球隊之所以比其他隊更有優勢，是因為他們在日本投入時間、資金與資源。今井今年才27歲，正適合簽多年合約，過去其他成功旅美的日本球星，替他帶來加分效果。

一開始道奇被認為最有可能的下家，但今井日前公開表示，更想在大聯盟擊敗日本同鄉球員。巨人一直希望成為國際自由球員的首選，近年來網羅多位南美新秀與南韓「風之孫」李政厚，但至今仍未能簽下重量級日本球員。

一名MLB高層向ESPN表示：「巨人之前曾積極追逐日本投手，如果今井能和韋伯（Logan Webb）搭檔，那會非常合理。」