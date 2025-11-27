快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

聯合新聞網／ 綜合報導
今井達也。截圖自FOX Sports: MLB X
今井達也。截圖自FOX Sports: MLB X

過去2年舊金山巨人隊先後錯失日本球員大谷翔平山本由伸佐佐木朗希，如今他們又有機會爭取今井達也。據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，多數球團高層認為今井最終會加盟巨人。

今井達也被視為今年自由球員市場頂尖投手，羅傑斯邀請多名聯盟高層投票預測今井下家，巨人獲得5票、洋基3票、道奇3票、小熊2票、藍鳥1票、教士1票。

羅傑森指出，這些出現在榜單的球隊幾乎都是老面孔，包含多倫多，長期以來都是日本球員挑戰MLB的熱門隊伍。這些球隊之所以比其他隊更有優勢，是因為他們在日本投入時間、資金與資源。今井今年才27歲，正適合簽多年合約，過去其他成功旅美的日本球星，替他帶來加分效果。

一開始道奇被認為最有可能的下家，但今井日前公開表示，更想在大聯盟擊敗日本同鄉球員。巨人一直希望成為國際自由球員的首選，近年來網羅多位南美新秀與南韓「風之孫」李政厚，但至今仍未能簽下重量級日本球員。

一名MLB高層向ESPN表示：「巨人之前曾積極追逐日本投手，如果今井能和韋伯（Logan Webb）搭檔，那會非常合理。」

大谷翔平 山本由伸 今井達也 佐佐木朗希 道奇 巨人

相關新聞

MiLB／「想在大聯盟一整年」李灝宇有野心 談觸身球平心靜氣

老虎隊旅美台將李灝宇今年球季最大收穫就是在3A打滿一整季，遇到對手頭部觸身球連發也處之泰然，也順利達成進入40人名單的目...

MLB／「找到自己的滑球」莊陳仲敖期許健康站上大聯盟

運動家隊旅美台將莊陳仲敖今年球季在2A投了145.2局、145次三振，雙雙寫下生涯新高，外加季前經典賽資格賽、球隊季後賽...

MLB／天使7年76.7億打水漂！傳「薪水小偷」與天使買斷後退休

據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，「薪水小偷」瑞登（Anthony Rendon）傳出可能與天使隊買斷合約，外界預期他會選擇退休。 岡薩雷茲指出，「剩餘薪資買斷目前

MLB／藍鳥破隊史FA紀錄簽希斯 官網：打進世界大賽是新標竿

藍鳥隊在今年世界大賽不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，今天簽下年底將滿30歲的右投希斯（Dylan Cease），7年總值...

MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

過去2年舊金山巨人隊先後錯失日本球員大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，如今他們又有機會爭取今井達也。據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，多數球團高層認為今井最終會加盟巨人。 今井

MLB／合約破億美元前防禦率史上最慘 希斯易失分毛病被看衰

藍鳥隊今天在自由球員市場簽下29歲投手希斯（Dylan Cease），7年合約達2億1000萬美元（約合台幣65億665...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。