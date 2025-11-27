快訊

MLB／「找到自己的滑球」莊陳仲敖期許健康站上大聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經紀公司為2位旅美台將舉辦媒體見面會，運動家隊莊陳仲敖分享整季心得。記者余承翰／攝影
經紀公司為2位旅美台將舉辦媒體見面會，運動家隊莊陳仲敖分享整季心得。記者余承翰／攝影

運動家隊旅美台將莊陳仲敖今年球季在2A投了145.2局、145次三振，雙雙寫下生涯新高，外加季前經典賽資格賽、球隊季後賽，讓他收穫滿滿，更掌握了「屬於自己的滑球」，目標明年站上最高殿堂。

回顧今年球季，莊陳仲敖認為最大收穫就是能夠一直保持身體健康，「前幾年都有傷勢困擾，今年沒有受傷，完整球季還打到季後賽，收穫非常大。也沒預期自己能投這麼多局，就是每天準備好自己。」

今年在2A的28場出賽僅有2場非先發，但也是擔任長中繼，莊陳仲敖解釋，那兩場因配合其他投手傷後復健登板，才讓自己在後面接手，在2A能夠先發自己也想要好好站穩。

雖然因為季前參加經典賽資格賽導致回母隊時間較晚，但莊陳仲敖仍在今年獲得大聯盟春訓支援任務，在客場對道奇隊後援投了2局無失分，拿下救援成功。

莊陳仲敖表示，當時是支援的第一天，自己一開始在牛棚還在觀察場上的道奇球星，沒想到第7局教練叫自己開始準備，「等到牛棚門打開，跑去投手丘的路上自己想很多人生跑馬燈。」

那一局投完之後，教練又要他多投一局，莊陳仲敖說：「他問我手可以嗎？想多看我投球，對我來說也是肯定。」

而今年運動家隊2A的冠軍系列賽，莊陳仲敖更是扛起首戰先發，結果是4局失3分無關勝敗，他表示，當下自己是以平常心面對，「局數沒有在自己預期內，可能有調度原因，下來時有點沮喪，因為沒有幫到球隊。」

今年季後進入球隊40人名單，莊陳仲敖展望明年球季自然是放眼大聯盟，自我期許能夠保持健康，也詢問教練如何才能站上大聯盟？教練回答他：「誰都可以上去，重點是怎麼站穩。」

每年球季莊陳仲敖都有給自己新的目標，學習新事物，今年在滑球上有所進步，「研究不同的握法、揮臂，找到適合自己的方式，沒有刻意去學習誰的投法，而是投出自己的滑球。」

