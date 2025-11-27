快訊

MiLB／「想在大聯盟一整年」李灝宇有野心 談觸身球平心靜氣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經紀公司為2位旅美台將舉辦媒體見面會，老虎隊李灝宇分享整季心得。記者余承翰／攝影
經紀公司為2位旅美台將舉辦媒體見面會，老虎隊李灝宇分享整季心得。記者余承翰／攝影

老虎隊旅美台將李灝宇今年球季最大收穫就是在3A打滿一整季，遇到對手頭部觸身球連發也處之泰然，也順利達成進入40人名單的目標，明年球季有更大野心「我想在大聯盟待一整年」。

李灝宇今年球季在3A出賽126場累積121支安打、14轟、61分打點，外加22次盜壘成功，都寫下生涯新高，打擊率也有2成43的穩定輸出。

回顧今年球季，李灝宇透露今年去美國前的目標就是要證明自己可以打滿一整季，「今年是規則五的一年，以前都沒有打滿過，今年要讓球隊把我放進去（40人名單）。」

今年球季李灝宇遇到最大麻煩就是屢屢被頭部觸身球擊中，他認為也不是運氣問題，而是對方投球策略，「我的內角好壞球分辨沒那麼好，他們會希望我去追打壞球。（這個弱點）教練也有跟我說，但不是人人都是大谷翔平，一下子要改善太難。」

也因為對手會以內角壞球攻擊，失投情況就容易出現觸身球，李灝宇能夠理解，「投手不是機器嘛。」還開玩笑說：「那我練個泰拳好了，看誰要丟我。」

今年對於打擊李灝宇並不擔心，最大挑戰是加練三壘守備，原本以為跟二壘差異不大，但實戰卻感受到判斷時間、傳球距離、來球角度都不一樣。

「今年對三壘邊線很挫折。」李灝宇說：「不敢跨過去，怕傳不到一壘，行進間傳球也怕距離拉遠抓不到跑者。教練給我看影片，才發現其實對方都死到有剩，是我太急了。」

不過隨著與教練慢慢溝通，李灝宇也在新的守備位置上逐漸適應，因球隊今年找來明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），李灝宇認為轉換守位也是球團期待他未來在大聯盟能夠頂替三壘手的安排，只是今年守備表現不理想，沒機會上去。

展望明年球季，李灝宇希望開季就能站上大聯盟，而且是待滿一整年，「能夠穩定在大聯盟出賽是我的目標。」他自認守備現在不是問題，但打擊上還要比之前更好，「對大聯盟來說，打擊要夠好，守備是加分。」

