MLB／合約破億美元前防禦率史上最慘 希斯易失分毛病被看衰

藍鳥隊今天在自由球員市場簽下29歲投手希斯（Dylan Cease），7年合約達2億1000萬美元（約合台幣65億6657萬），美國媒體Yahoo體育指出，這個行情比圈內人士預估還高，儘管希斯近年都能穩定先發，奪三振功力也不錯，這位耐投的右投手仍伴隨一定風險。

希斯合約長度、金額都遠遠超過專家預期，原本推測數字是5到7年1億4500萬到1億8900萬美元之間。

道奇隊在1998年和布朗（Kevin Brown）簽下7年1億500萬美元合約，寫下大聯盟史上首次破億紀錄，響尾蛇去年季後和伯恩斯（Corbin Burnes）達成6年2億1000萬美元協議，成為第29位合約破億的先發投手，希斯剛好是史上第30人。

希斯本季在教士隊32場先發，戰績8勝12敗、防禦率4.55，Yahoo體育專欄作家舒斯特曼（Jordan Shusterman）指出，歷年以自由球員身分簽下破億合約的先發投手，希斯前一季防禦率最高，超越2023年諾拉（Aaron Nola）的4.46，費城人隊後來和他簽下7年1億7200萬美元合約。

其他簽下破億美元合約的先發投手，進入自由球員市場前一季防禦率都未超過4。

希斯生涯7年歷經白襪隊5季、教士2季，從2021年起單季出賽32到33場、投球局數165局，奪三振數至少214次以上。

舒斯特曼認為，雖然三振功力吸引眾人目光，在現代棒球比賽也十分流行，但這並非先發投手的主要目標，球隊贏球在於得分超過對手，從希斯限制對手得分紀錄看來，最大弱點就是容易失分，「以他這樣的投手來說，實在糟糕得令人震驚正因如此。」