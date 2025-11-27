MLB／身心俱疲的前教士教頭回來了 轉戰金鶯指導小聯盟

教士隊前總教練席爾特（Mike Shildt）找到新工作了，不過不是讓他身心俱疲的大聯盟戰場，而是擔任金鶯隊高階指導協調員，未來主要任務是培養、指導小聯盟2A、3A年輕球員。

教士在今年季後賽以國聯第5種子身分晉級，但在外卡系列賽1勝2敗不敵小熊隊，儘管席爾特領軍兩年奪下183勝，但上個月主動提出辭呈，提前兩年結束合約，甚至宣布退休。

曾有美國媒體報導，席爾特和教練團意見不合，辭職主因是人際摩擦；他在提前結束合約後也說，退休原因是健康惡化和長期工作壓力，漫長球季的激烈競爭讓他身心俱疲，接下來想要好好享受生活品質。

席爾特現年57歲，大聯盟領軍生涯在紅雀、教士合計6年，戰績435勝340敗、勝率5成61，2019年獲選國聯最佳總教練，今年球季結束不到兩個月，決定加入金鶯小聯盟體系，將在球員發展部門任職，主要負責監督2A、3A層級的訓練和發展計畫。