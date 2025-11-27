快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／身心俱疲的前教士教頭回來了 轉戰金鶯指導小聯盟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
前總教練席爾特轉進金鶯指導小聯盟球員。 美聯社
前總教練席爾特轉進金鶯指導小聯盟球員。 美聯社

教士隊前總教練席爾特（Mike Shildt）找到新工作了，不過不是讓他身心俱疲的大聯盟戰場，而是擔任金鶯隊高階指導協調員，未來主要任務是培養、指導小聯盟2A、3A年輕球員。

教士在今年季後賽以國聯第5種子身分晉級，但在外卡系列賽1勝2敗不敵小熊隊，儘管席爾特領軍兩年奪下183勝，但上個月主動提出辭呈，提前兩年結束合約，甚至宣布退休。

曾有美國媒體報導，席爾特和教練團意見不合，辭職主因是人際摩擦；他在提前結束合約後也說，退休原因是健康惡化和長期工作壓力，漫長球季的激烈競爭讓他身心俱疲，接下來想要好好享受生活品質。

席爾特現年57歲，大聯盟領軍生涯在紅雀、教士合計6年，戰績435勝340敗、勝率5成61，2019年獲選國聯最佳總教練，今年球季結束不到兩個月，決定加入金鶯小聯盟體系，將在球員發展部門任職，主要負責監督2A、3A層級的訓練和發展計畫。

教士 金鶯 小聯盟

延伸閱讀

MLB／藍鳥破隊史FA紀錄簽希斯 官網：打進世界大賽是新標竿

MLB／小熊補進牛棚悍將 兩年4.5億簽下麥頓

MLB／徐若熙名列自由球員第34 美專家讚：有潛力當中段先發

MLB／教士觸身球踩紅線不再致意？大谷翔平：我全忘了

相關新聞

MLB／天使7年76.7億打水漂！傳「薪水小偷」與天使買斷後退休

據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，「薪水小偷」瑞登（Anthony Rendon）傳出可能與天使隊買斷合約，外界預期他會選擇退休。 岡薩雷茲指出，「剩餘薪資買斷目前

MLB／藍鳥破隊史FA紀錄簽希斯 官網：打進世界大賽是新標竿

藍鳥隊在今年世界大賽不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，今天簽下年底將滿30歲的右投希斯（Dylan Cease），7年總值...

MLB／身心俱疲的前教士教頭回來了 轉戰金鶯指導小聯盟

教士隊前總教練席爾特（Mike Shildt）找到新工作了，不過不是讓他身心俱疲的大聯盟戰場，而是擔任金鶯隊高階指導協調...

MLB／小熊補進牛棚悍將 兩年4.5億簽下麥頓

芝加哥小熊宣布與右投麥頓（Phil Maton）簽下兩年合約，合約包含1450萬美元（約4.5億台幣）的保障金額，附帶2028年球隊選擇權，對於休賽季牛棚大洗牌的小熊來說，簽下麥頓是一塊重要拼圖。

MLB／徐若熙名列自由球員第34 美專家讚：有潛力當中段先發

味全龍隊「龍之子」徐若熙今年休賽季挑戰旅外，吸引多支美職和日職球團興趣。美媒《The Athletic》農場專家勞爾（Keith Law）近日公布自由球員市場排名，徐若熙名列第34。 勞爾指出，

MLB／紅雀送走明星強投還倒貼2千萬美元 格雷重回美聯東區

波士頓紅襪本季在外卡系列賽1：2不敵洋基，季後試圖補強先發輪值，今（26）與聖路易紅雀達成共識，紅襪送出兩位年輕投手換來老將格雷（Sonny Gray），他將成為王牌投手克羅謝（Garrett Cro

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。