MLB／天使7年76.7億打水漂！傳「薪水小偷」與天使買斷後退休

據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，「薪水小偷」瑞登（Anthony Rendon）傳出可能與天使隊買斷合約，外界預期他會選擇退休。

岡薩雷茲指出，「剩餘薪資買斷目前尚未敲定，這類情況通常相當複雜，但預期瑞登會延後領取部分薪資，讓球團這休賽季能有更多財務彈性補強戰力。」

瑞登2019年幫助國民隊奇蹟奪下世界大賽冠軍後，休賽季就轉戰天使，簽下7年2.45億美元（約76.7億新台幣）肥約。沒想到這筆簽約成為天使的惡夢，效力天使6年從未單季出賽超過58場，今年因髖關節手術整季報銷。

瑞登生涯在國民7個賽季出賽916場，累積136轟，打擊率0.290，OPS值0.859，曾入選過1次明星賽、拿過2次銀棒獎。他在天使只出賽257場，累積22轟、打擊率0.242，OPS值0.717。