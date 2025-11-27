MLB／天使7年76.7億打水漂！傳「薪水小偷」與天使買斷後退休
據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，「薪水小偷」瑞登（Anthony Rendon）傳出可能與天使隊買斷合約，外界預期他會選擇退休。
岡薩雷茲指出，「剩餘薪資買斷目前尚未敲定，這類情況通常相當複雜，但預期瑞登會延後領取部分薪資，讓球團這休賽季能有更多財務彈性補強戰力。」
瑞登2019年幫助國民隊奇蹟奪下世界大賽冠軍後，休賽季就轉戰天使，簽下7年2.45億美元（約76.7億新台幣）肥約。沒想到這筆簽約成為天使的惡夢，效力天使6年從未單季出賽超過58場，今年因髖關節手術整季報銷。
瑞登生涯在國民7個賽季出賽916場，累積136轟，打擊率0.290，OPS值0.859，曾入選過1次明星賽、拿過2次銀棒獎。他在天使只出賽257場，累積22轟、打擊率0.242，OPS值0.717。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言