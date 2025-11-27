MLB／藍鳥破隊史FA紀錄簽希斯 官網：打進世界大賽是新標竿

藍鳥隊在今年世界大賽不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，今天簽下年底將滿30歲的右投希斯（Dylan Cease），7年總值2億1000萬美元（約合台幣65億6657萬），成為隊史在自由球員市場（FA）最大合約。

希斯本季在教士隊32場先發，戰績8勝12敗、防禦率4.55，不過最近5個球季都出賽32到33場，投球局數達165局以上，奪三振也都達到200次，生涯7年合計65勝58敗、防禦率3.88。

藍鳥2021年和史布林格（George Springer）簽下6年1億5000萬美元合約，原是隊史簽下自由球員最高身價，希斯遠遠超過這個數字。

大聯盟官網指出，希斯堪稱自由球員市場最炙手可熱的投手，加盟藍鳥後將成為首席先發投手，雖然今年表現並非最佳，但他具備藍鳥簽下他的所有特質。

官網分析，希斯披上藍鳥球衣後，幾乎肯定扛起明年開幕戰重任，其他先發投手還有高斯曼（Kevin Gausman）、畢柏（Shane Bieber）、貝里歐斯（Jose Berrios）、耶薩維奇（Trey Yesavage），堪稱棒界最強輪值陣容之一，而藍鳥還有整個休賽期可以補強陣容深度。

官網指出，藍鳥毫不猶豫簽下希斯，球團高層透過這份合約向其他球隊傳遞訊息，打進世界大賽並非曇花一現，而是新的標竿，這份合約不僅可提升明年實力，更重要是評估後年球季之後的價值。