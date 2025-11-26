MLB／小熊補進牛棚悍將 兩年4.5億簽下麥頓

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
麥頓將轉戰小熊。 路透社
芝加哥小熊宣布與右投麥頓（Phil Maton）簽下兩年合約，合約包含1450萬美元（約4.5億台幣）的保障金額，附帶2028年球隊選擇權，對於休賽季牛棚大洗牌的小熊來說，簽下麥頓是一塊重要拼圖。

麥頓本季投出生涯年，63場出賽防禦率僅2.79，在61.1局裡投出81次三振，每局被上壘率1.06。麥頓以曲球和卡特球為主要武器，他的卡特球今年均速有所提升，搭配高揮空率的曲球（41.6%），成為他繳出優異成績的關鍵。

小熊隊在國聯分區系列賽不敵釀酒人，季後多名牛棚投手離隊，季後賽倚重的投手凱勒（Brad Keller）、蒂爾巴（Caleb Thielbar）和帕瑪倫茲（Drew Pomeranz）皆成為自由球員，崔基奇（Andrew Kittredge）則再度被交易回金鶯。此外，包含索洛卡（Michael Soroka）在內，數名投手也都在休賽季成為自由球員。

小熊隊營運總裁霍耶（Jed Hoyer）受訪時談到，小熊隊休賽季需要簽下非常多投手，他認為這具有挑戰性，他說：「我們會透過小型合約補強，也可能透過交易或從自由市場尋找。」雖然簽下麥頓對小熊來說很重要，但霍耶坦言，還有非常多補強需要進行。

MLB 小熊 棒球

