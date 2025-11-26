快訊

MLB／徐若熙名列自由球員第34 美專家讚：有潛力當中段先發

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙。 余承翰
徐若熙。 余承翰

味全龍隊「龍之子」徐若熙今年休賽季挑戰旅外，吸引多支美職和日職球團興趣。美媒《The Athletic》農場專家勞爾（Keith Law）近日公布自由球員市場排名，徐若熙名列第34。

勞爾指出，台灣球員通常以業餘球員身分直接與美職球團簽約，或是在日本職棒打過一段時間後再前往美國。如果徐若熙現在就決定和美職球團簽約，會是相當罕見的案例。徐若熙25歲，至今只在台灣最高層級中華職棒出賽，本季是中華職棒先發投手裡「三振率」和「三振保送比」最好的球員。

勞爾進一步指出，徐若熙速球95至98英里，有21英寸垂直位移，彌補身材較矮的劣勢，還有一顆高於平均水準的變速球、卡特球及偶爾混搭的曲球，武器庫齊全，可以把他當先發投手使用。

勞爾也點出徐若熙的隱憂，因TJ手術缺席2022年及2023年大半賽季，本季19場先發114局，創生涯新高。球不是特別會轉，再加上身高問題，確實存在轉任後援的風險。

不過徐若熙投球動作沒問題，且控球能力確實很好；以速球品質來看，有潛力成為中段先發投手。勞爾寫道，「如果我是球隊，會毫不猶豫簽下他，以先發投手來使用。」

徐若熙 味全龍 大聯盟

