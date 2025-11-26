MLB／紅雀送走明星強投還倒貼2千萬美元 格雷重回美聯東區

波士頓紅襪本季在外卡系列賽1：2不敵洋基，季後試圖補強先發輪值，今（26）與聖路易紅雀達成共識，紅襪送出兩位年輕投手換來老將格雷（Sonny Gray），他將成為王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）外另一名重要先發，撐起中段輪值。

根據大聯盟報導，紅襪將右投手費茲（Richard Fitts）與農場排名第五新秀克拉克（Brandon Clarke）送往紅雀換來格雷，而紅雀還要再倒貼2000萬美元補上薪資差距。交易完成後，紅襪將格雷明年賽季合約從3500萬美元改為3100萬美元，並把2027年的合約買斷金額提高至1000萬美元，就算紅襪執行2027年的合約，葛雷仍可以跳脫選擇。

今年36歲的格雷長年表現穩定，曾在2023年獲得美聯塞揚獎票選第二，僅次洋基隊柯爾（Gerrit Cole）。本季為紅雀先發32場，14勝8敗防禦率4.28，投出201次三振，三振保送率（K/BB）5.29排名國聯第一。

補進格雷後，紅襪明年將由克羅謝、格雷與貝約（Brayan Bello）組成前三號先發，今年因傷缺陣的兩位投手，克勞佛（Kutter Crawford）和桑多瓦爾（Patrick Sandoval）也預計在明年回歸。