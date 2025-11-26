MLB／教士觸身球踩紅線不再致意？大谷翔平：我全忘了

道奇隊日本球星大谷翔平今年曾遭到教士隊疑似故意觸身球，美國媒體分析他自此之後不再向教士隊休息區致意，不過大谷翔平今天被問到此事時說「我全忘了」。

道奇球評尼爾森（Stephen Nelson）在接受「ESPN LA」採訪時提到，大谷每場第一次上場打擊都會向對方休息區脫帽致意，然而對上教士隊時卻不再做這個動作。

美國時間6月19日道奇與教士之戰，大谷在9局下疑似遭教士故意觸身球，被蘇雷亞斯（Robert Suarez）的一記99.8英哩速球砸中後背，當下大谷翔平還比著手勢要隊友冷靜。

大谷翔平後來在明星賽遇到蘇雷亞斯還以微笑招呼，不過尼爾森指出，在那個系列賽之後，大谷翔平就不再跟教士隊打招呼了。

大谷翔平今天被問到當時的觸身球以及明星賽與蘇雷亞斯的互動，他表示：「啊，那已經是很久以前的事了，全部都忘了。」