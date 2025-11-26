快訊

MLB／教士觸身球踩紅線不再致意？大谷翔平：我全忘了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平被教士蘇亞雷斯觸身球。 美聯社
大谷翔平被教士蘇亞雷斯觸身球。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今年曾遭到教士隊疑似故意觸身球，美國媒體分析他自此之後不再向教士隊休息區致意，不過大谷翔平今天被問到此事時說「我全忘了」。

道奇球評尼爾森（Stephen Nelson）在接受「ESPN LA」採訪時提到，大谷每場第一次上場打擊都會向對方休息區脫帽致意，然而對上教士隊時卻不再做這個動作。

美國時間6月19日道奇與教士之戰，大谷在9局下疑似遭教士故意觸身球，被蘇雷亞斯（Robert Suarez）的一記99.8英哩速球砸中後背，當下大谷翔平還比著手勢要隊友冷靜。

大谷翔平後來在明星賽遇到蘇雷亞斯還以微笑招呼，不過尼爾森指出，在那個系列賽之後，大谷翔平就不再跟教士隊打招呼了。

大谷翔平今天被問到當時的觸身球以及明星賽與蘇雷亞斯的互動，他表示：「啊，那已經是很久以前的事了，全部都忘了。」

MLB／終於復健結束…大谷翔平今年最大收穫 明年挑戰塞揚獎

道奇隊日本球星大谷翔平今年重返投打二刀流，拿下生涯第四座的年度MVP，回顧今年球季的成果讓他對於復健感到安心「終於復健結...

MLB／大谷翔平談「有女兒大不同」揭露成立基金會想法

道奇隊日本球星大谷翔平日前宣布成立大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation），...

MLB／紅雀送走明星強投還倒貼2千萬美元 格雷重回美聯東區

波士頓紅襪本季在外卡系列賽1：2不敵洋基，季後試圖補強先發輪值，今（26）與聖路易紅雀達成共識，紅襪送出兩位年輕投手換來老將格雷（Sonny Gray），他將成為王牌投手克羅謝（Garrett Cro

MLB／坦言看道奇獨強會擔心 洋基老闆：但花最多錢不等於奪冠

道奇隊用鈔票堆出的無敵艦隊，兌現在二連霸、6年3冠偉業上，洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）不諱言...

MLB／比起加入道奇更想打敗道奇 今井達也：想看大谷能把我的球打多遠

今井達也透過入札制度挑戰大聯盟，對於近年選手紛紛搶「上車」的道奇隊，卻顯得沒什麼興趣，他霸氣表態：「如果能擊敗道奇，贏得...

