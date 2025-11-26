MLB／大谷翔平談「有女兒大不同」揭露成立基金會想法

道奇隊日本球星大谷翔平日前宣布成立大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation），他在今天接受日本媒體聯訪時透露原因，也分享感恩節多了女兒一起度過感覺大不同。

大谷翔平基金會Logo中有著自己、愛妻真美子、女兒，以及愛犬「Dekopin」相伴，展現一家四口的溫馨，休賽季也是珍惜與家人共度的時光。

大谷翔平表示，每年感恩節都會做一些事情，之前女兒還沒出生，「今年多了她，這方面和以前不太一樣。但每年我們都過得很期待、也過得很好。」

大谷翔平家族基金會Logo。截圖自大谷翔平IG

日前會宣布成立基金會，大谷翔平也解釋，基金會的籌備一直有在進行，只是在公布的時間點，「一直以來都是以個人方式做一些事，未來應該能和更多不同的團體合作，做更多事情。」

大谷翔平家族基金會官網提到，目標是資助各種計畫，激發孩子們保持活躍、健康成長，同時支持援救、保護與照顧受虐或受困動物的相關方案，打造更健康、更幸福的社區。 田中真美子(左)、大谷翔平(右)。 路透