MLB／終於復健結束…大谷翔平今年最大收穫 明年挑戰塞揚獎
道奇隊日本球星大谷翔平今年重返投打二刀流，拿下生涯第四座的年度MVP，回顧今年球季的成果讓他對於復健感到安心「終於復健結束」的感覺，也自認31歲的自己正處於顛峰狀態。
大谷翔平去年手術後復健只能專注打擊，今年球季開始重返投手丘，他表示，打擊方面有很多收穫，投球方面則是因為是復健第一年，「能完成復健像是一個安心的材料，能在尋找明年方向的過程中結束這段復健，是很大的一步。」
今年讓大谷有復健結束的感受，但自認還沒有回到手術之前的狀態，被問到有沒有機會挑戰塞揚獎時，他回答，接下來無論春訓、經典賽期間都會做好準備，「讓自己能展現超越過去的表現。我想在那之後，自然會有各種獎項的機會吧。」
今年大谷翔平開始採取「無繞臂（No windup）」投球姿勢也跟開刀有關，「TJ手術後細微的控球能力會下降，第一次手術時我就有這種感覺，在復健過程中也有察覺。因此今年轉向更輕鬆也能投出球速的方式比較好。」
今年季後賽大谷翔平打擊不佳時，有人認為是兼顧投打的關係，不過大谷翔平表示，媒體報導負面的內容，自己不會太在意，「不是說聽不進去，但只要自己理解就好，不會特別想反駁，也不會特別想贊同。」
大谷翔平表示，被問到相關內容，自己也會回答，但真正需要什麼、缺少什麼自己清楚就好，「所以當時也不太在意，別人說什麼並不會改變我做事的方式。」
談到自認的巔峰期，大谷翔平認為從訓練、身體狀況來看，「我覺得現在大概就是巔峰狀態。休賽季怎麼度過，可能會影響未來能把狀態維持到什麼程度。」
