MLB／坦言看道奇獨強會擔心 洋基老闆：但花最多錢不等於奪冠

道奇隊用鈔票堆出的無敵艦隊，兌現在二連霸、6年3冠偉業上，洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）不諱言，當有1支球隊獨自將其他29隊甩在後頭，當然會引起擔憂，但他也強調洋基已投入足夠資源打造冠軍球隊，花最多錢與冠軍球隊之間的關聯其實算是薄弱。

道奇近年在自由市場上無往不利，以日籍三星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希為核心，想要的選手幾乎都能到手；反觀洋基在競逐自由球員上已無以往的優勢，前一冠已是16年前，史坦伯瑞納對於花錢補強的態度，自然是美國媒體關心的話題。

「當然會有擔心。」史坦伯瑞納坦言，道奇擁有龐大的資源，也確實完成他們想完成的目標，儘管遭遇遭傷兵問題，但總能在關鍵時刻打出與這支球隊天賦相符的表現，在對的時機找回健康狀態，「雖然不知道明年會是怎樣，但當有1支球隊獨自將其他29隊、將我們甩在後頭，這絕對會有擔憂。」

史坦伯瑞納表示，棒球賽季中會碰到的狀況很多，能做的事就是盡量打造最強陣容，但攤開歷年團隊薪資，「如果要說花最多錢的球隊和奪冠球隊之間有關聯，我認為關聯很薄弱。」

根據spotrac網站統計，大聯盟近10年共有3度由團隊薪資最高球隊奪冠，分別是2025年道奇、2020年道奇、2018年紅襪，5年由薪資排名前5球隊奪冠，9年由排名前10球隊奪冠，唯一由薪資排名前10以外球隊奪冠案例為2021年勇士隊（第11）。

他強調，道奇的每一分錢都花得有價值，確實發揮選手天賦，尤其是在季後賽的最後幾場比賽，「在世界大賽如此龐大的壓力之下，面對像藍鳥這麼優異的球隊，你的選手必須發揮他們的全部能力才能擊敗對手，必須向道奇脫帽致意，要連續兩年完成這件事並不容易，而他們今年用戲劇化的方式辦到了。」