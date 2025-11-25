快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／坦言看道奇獨強會擔心 洋基老闆：但花最多錢不等於奪冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊用鈔票堆出的無敵艦隊，兌現在二連霸、6年3冠偉業上，讓昔日邪惡帝國洋基很眼紅。 美聯社
道奇隊用鈔票堆出的無敵艦隊，兌現在二連霸、6年3冠偉業上，讓昔日邪惡帝國洋基很眼紅。 美聯社

道奇隊用鈔票堆出的無敵艦隊，兌現在二連霸、6年3冠偉業上，洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）不諱言，當有1支球隊獨自將其他29隊甩在後頭，當然會引起擔憂，但他也強調洋基已投入足夠資源打造冠軍球隊，花最多錢與冠軍球隊之間的關聯其實算是薄弱。

道奇近年在自由市場上無往不利，以日籍三星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希為核心，想要的選手幾乎都能到手；反觀洋基在競逐自由球員上已無以往的優勢，前一冠已是16年前，史坦伯瑞納對於花錢補強的態度，自然是美國媒體關心的話題。

「當然會有擔心。」史坦伯瑞納坦言，道奇擁有龐大的資源，也確實完成他們想完成的目標，儘管遭遇遭傷兵問題，但總能在關鍵時刻打出與這支球隊天賦相符的表現，在對的時機找回健康狀態，「雖然不知道明年會是怎樣，但當有1支球隊獨自將其他29隊、將我們甩在後頭，這絕對會有擔憂。」

史坦伯瑞納表示，棒球賽季中會碰到的狀況很多，能做的事就是盡量打造最強陣容，但攤開歷年團隊薪資，「如果要說花最多錢的球隊和奪冠球隊之間有關聯，我認為關聯很薄弱。」

根據spotrac網站統計，大聯盟近10年共有3度由團隊薪資最高球隊奪冠，分別是2025年道奇、2020年道奇、2018年紅襪，5年由薪資排名前5球隊奪冠，9年由排名前10球隊奪冠，唯一由薪資排名前10以外球隊奪冠案例為2021年勇士隊（第11）。

他強調，道奇的每一分錢都花得有價值，確實發揮選手天賦，尤其是在季後賽的最後幾場比賽，「在世界大賽如此龐大的壓力之下，面對像藍鳥這麼優異的球隊，你的選手必須發揮他們的全部能力才能擊敗對手，必須向道奇脫帽致意，要連續兩年完成這件事並不容易，而他們今年用戲劇化的方式辦到了。」

道奇 洋基 佐佐木朗希
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

MLB／山本由伸與村上宗隆「吃壽司」 網：日本是道奇農場

MLB／山本由伸「輸球不是選項」誰發明的？翻譯澄清：不是我

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

相關新聞

MLB／比起加入道奇更想打敗道奇 今井達也：想看大谷能把我的球打多遠

今井達也透過入札制度挑戰大聯盟，對於近年選手紛紛搶「上車」的道奇隊，卻顯得沒什麼興趣，他霸氣表態：「如果能擊敗道奇，贏得...

MLB／坦言看道奇獨強會擔心 洋基老闆：但花最多錢不等於奪冠

道奇隊用鈔票堆出的無敵艦隊，兌現在二連霸、6年3冠偉業上，洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）不諱言...

MLB／大都會補強第一槍！用老將尼莫換來遊騎兵金手套得主

美媒《ESPN》今透露，德克薩斯遊騎兵和紐約大都會達成了一項交易協定，大都會將送出本季敲25轟的外野手尼莫（Brandon Nimmo），換來遊騎兵兩屆金手套得主塞米恩（Marcus Semien）。

MLB／不只洋基有興趣 美媒曝巨人也想網羅今井達也

日職西武獅王牌投手今井達也休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，先前經洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，他們有與今井的經紀人接觸。除了洋基外，今日根據大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi

MLB／大谷翔平「54轟59盜」球棒 940萬落槌賣出

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平去年達成單季50轟50盜壯舉，而他在2024球季敲出其中5支全壘打的球棒，在拍...

MLB／山本沒重訓力量從哪來？ 隊友克蕭指出關鍵在「核心」

道奇在今年世界大賽與藍鳥血戰七場才拿到最後的冠軍金盃，當中頭號功臣自然是獲頒MVP的山本由伸，他在世界大賽G2、G6和G7出賽皆拿勝投，還上演「中0日」傳奇。邁入退休生活的道奇塞揚強投克蕭（Clayt

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。