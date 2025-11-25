快訊

MLB／比起加入道奇更想打敗道奇 今井達也：想看大谷能把我的球打多遠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今井達也。截圖自MLB官方X
今井達也。截圖自MLB官方X

今井達也透過入札制度挑戰大聯盟，對於近年選手紛紛搶「上車」的道奇隊，卻顯得沒什麼興趣，他霸氣表態：「如果能擊敗道奇，贏得世界大賽冠軍，那會是我人生中最有價值的經驗。」更說想看看大谷翔平能把自己的球打得多遠。

今井本季在西武獅隊先發24場、162.2局，送出178次三振，取得10勝5敗、防禦率1.92，接下來腳步踏向美國，在今年投手市場中被視為與希斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）同等層級投手，吸引各隊競逐。

今井在朝日電視台「報導Station（報道ステーション）」中與旅美前輩松坂大輔對談，聊到屬意球隊，今井表示，「當然，我很享受和大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希一起打球，但如果可以擊敗像這樣的球隊，成為世界大賽冠軍，會是我人生中最有價值的經驗。」

今井指出，如果加入已有日本人的球隊，自己有什麼疑問，他們都能幫忙解答，但他並不喜歡這樣，「我想要親自探索，感受文化差異，靠自己的力量找出方法，我覺得這也會是很有趣的事。」

被問到最想在大聯盟對決誰，今井的答案也很霸氣，他說：「是大谷翔平，我真的很想看看自己的直球面對他會被打得多遠，有很強烈的慾望想要面對大谷投球。」

大谷翔平 道奇 大聯盟 今井達也
×

MLB／比起加入道奇更想打敗道奇 今井達也：想看大谷能把我的球打多遠

