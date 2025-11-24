MLB／大都會補強第一槍！用老將尼莫換來遊騎兵金手套得主

美媒《ESPN》今透露，德克薩斯遊騎兵和紐約大都會達成了一項交易協定，大都會將送出本季敲25轟的外野手尼莫（Brandon Nimmo），換來遊騎兵兩屆金手套得主塞米恩（Marcus Semien）。

根據消息人士指出，現年32歲的尼莫同意放棄他的不可交易條款，促成這筆交易得以完成。尼莫在2011年選秀大會上被紐約大都會隊以首輪第13順位選中，開啟了他與大都會隊的緣分。

Breaking: The New York Mets and Texas Rangers are finalizing a deal that would send second baseman Marcus Semien to New York and outfielder Brandon Nimmo to Texas, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/v29ppZ60z5 — ESPN (@espn) 2025年11月23日

尼莫生涯10個賽季全都待在大都會，他於2016年登上大聯盟，一路效力至今。在2022年尼莫與球團簽下一筆8年、1.62億美元的續約合同。他將獲得每年2,025萬美元的薪水，直到2030年。此外，由於他放棄了不可交易條款，大都會還需額外支付他100萬美元。尼莫本季出賽155場，繳出25轟、92分打點，有13次盜壘記錄，打擊率0.262、OPS（整體攻擊指數）為0.760。

35歲的塞米恩是今年美聯二壘金手套獎得主，他在2021年也獲得過金手套榮譽，還曾三度入選全明星賽，2023年他幫助遊騎兵拿下世界大賽冠軍。生涯效力過白襪、運動家、藍鳥和遊騎兵的他，合計出賽1629場，敲出253轟、801分打點，打擊三圍分別是.253/.321/.435，OPS為0.756。

這筆交易被視為是大都會隊在冬季轉會窗口開啟後的第一筆重大交易，由於球隊在今年賽季最後三個半月的戰績逐步下滑，以致最終無緣季後賽。因此，引進塞米恩，對於大都會來說，符合球隊總管史登斯（David Stearns）在休賽季提升球隊防守能力的首要目標。

