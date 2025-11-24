MLB／不只洋基有興趣 美媒曝巨人也想網羅今井達也

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
西武獅王牌投手今井達也。 截自X
西武獅王牌投手今井達也。 截自X

日職西武獅王牌投手今井達也休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，先前經洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，他們有與今井的經紀人接觸。除了洋基外，今日根據大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）表示，舊金山巨人隊也有意角逐今井達也。

摩洛西在一次新聞節目中談到今井達也時說：「巨人隊對他很感興趣，他非常適合這支球隊，而且我認為他也很適合他們的主場。」巨人主場為甲骨文球場 （Oracle Park），因位於海灣旁，長年受到強勁海風吹拂，其右外野高牆向來是打者難以攻破的天然屏障，所以對於投手來說是一座友善的球場。

巨人隊目前主要的先發輪值，包括29歲的王牌右投韋伯（Logan Webb），他本賽季拿下15勝11敗、防禦率3.22；其他還有34歲左投手瑞伊（Robbie Ray），以及27歲的右投手魯普（Landen Roupp），加強剩餘輪值陣容是巨人球團在休賽期的首要任務。

今井達也本賽季代表西武獅隊先發24場，繳出10勝5敗，163.2局送出178K，防禦率為1.92，每局被上壘率0.89，投出亮眼表現的他，也決定在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟。

除了洋基、巨人，包括大都會隊和小熊隊在內的許多球隊也傳出對他有高度興趣，預估將在接下來與今井達也的團隊進行接觸。

西武獅 今井達也 巨人
