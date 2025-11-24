MLB／不只洋基有興趣 美媒曝巨人也想網羅今井達也
日職西武獅王牌投手今井達也休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，先前經洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，他們有與今井的經紀人接觸。除了洋基外，今日根據大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）表示，舊金山巨人隊也有意角逐今井達也。
摩洛西在一次新聞節目中談到今井達也時說：「巨人隊對他很感興趣，他非常適合這支球隊，而且我認為他也很適合他們的主場。」巨人主場為甲骨文球場 （Oracle Park），因位於海灣旁，長年受到強勁海風吹拂，其右外野高牆向來是打者難以攻破的天然屏障，所以對於投手來說是一座友善的球場。
巨人隊目前主要的先發輪值，包括29歲的王牌右投韋伯（Logan Webb），他本賽季拿下15勝11敗、防禦率3.22；其他還有34歲左投手瑞伊（Robbie Ray），以及27歲的右投手魯普（Landen Roupp），加強剩餘輪值陣容是巨人球團在休賽期的首要任務。
今井達也本賽季代表西武獅隊先發24場，繳出10勝5敗，163.2局送出178K，防禦率為1.92，每局被上壘率0.89，投出亮眼表現的他，也決定在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟。
除了洋基、巨人，包括大都會隊和小熊隊在內的許多球隊也傳出對他有高度興趣，預估將在接下來與今井達也的團隊進行接觸。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言