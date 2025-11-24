快訊

老師難為／輕拍肩膀被控不當管教 防禦性教學自保有必要

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

準天琴颱風恐發展 氣象專家揭時程、最新預測路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／SCP秋季拍賣會 大谷翔平2024球季全壘打球棒940萬落槌

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平去年達成單季50轟50盜壯舉，而他在2024球季敲出其中5支全壘打的球棒，在拍賣會上以30萬美元（約新台幣940萬元）落槌。

美聯社報導，大谷跑打兼修，去年成為MLB史上第一位50-50俱樂部成員，整季以54轟59盜作收，締造史詩級賽季。

大谷在本季國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰單場狂敲3支全壘打，其中第2發更是直接飛出場外，這顆全壘打球經過拍賣後，最終成交價為27萬美元（約台幣847萬元）。

SCP拍賣公司表示，這些都是今年秋季拍賣會的重點拍品；本次拍賣已於今天結束。

此外，道奇在2025年世界大賽（World Series）第7戰上演絕地大反攻，史密斯（Will Smith）在11局延長賽敲出的致勝全壘打球以16.8萬美元（約新台幣527萬元）落槌，羅哈斯（Miguel Rojas）在9局上敲出的追平全壘打球則以15.6萬美元（約新台幣489萬元）成交。

台幣 拍賣會 美國 大谷翔平

延伸閱讀

世界大賽第七戰最經典10大英雄 瘋邦、山本由伸難以超越

MLB／道奇最爛舞者就是朗希 羅哈斯為他的掃興舞步說sorry

MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

相關新聞

MLB／山本沒重訓力量從哪來？ 隊友克蕭指出關鍵在「核心」

道奇在今年世界大賽與藍鳥血戰七場才拿到最後的冠軍金盃，當中頭號功臣自然是獲頒MVP的山本由伸，他在世界大賽G2、G6和G7出賽皆拿勝投，還上演「中0日」傳奇。邁入退休生活的道奇塞揚強投克蕭（Clayt

經典賽／日本投教談拉攏山本笑答想靠「感覺」 盼旅美幫盡快回覆

日本隊將以衛冕冠軍之姿挑戰明年世界棒球經典賽，包括道奇隊三本柱在內的旅美選手動向備受關注，日本武士投手教練能見篤史今天也...

MLB／SCP秋季拍賣會 大谷翔平2024球季全壘打球棒940萬落槌

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平去年達成單季50轟50盜壯舉，而他在2024球季敲出其中5支全壘打的球棒，在拍...

MLB／大谷翔平成立家族基金會！ Logo「一家四口」超溫馨　

道奇隊日本球星大谷翔平今天在社群平台，無預警宣布成立大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation），以一家四口剪影做為基金會Logo。 基金會圓形Logo寫

MLB／洋基爭奪今井達也？ 凱許曼：我擅長花錢、日本球員是加分

西武獅隊王牌投手今井達也休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，成為自由球員最受矚目的投手之一。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，有和今井的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）談過。

MLB／洋基放棄5名牛棚投手 簽回先發施密特、工具人卡布雷拉

今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，洋基隊決定簽回先發投手施密特（Clarke Schmidt）和工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），並向5名球員說再見。 洋基

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。