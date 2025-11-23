快訊

MLB／山本沒重訓力量從哪來？ 隊友克蕭指出關鍵在「核心」

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭談山本由伸。 路透社
道奇在今年世界大賽與藍鳥血戰七場才拿到最後的冠軍金盃，當中頭號功臣自然是獲頒MVP的山本由伸，他在世界大賽G2、G6和G7出賽皆拿勝投，還上演「中0日」傳奇。邁入退休生活的道奇塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）近期在節目中分享山本由伸獨門的訓練方法，還透露山本平時根本沒在重訓。

克蕭近期在美國知名演員洛爾（Rob Lowe）的YT節目《Literally! with Rob Lowe》中談到：「也許我們該多學學日本的投球風格，他真的沒在重訓，但他還是非常努力在訓練，他的核心力量超強，能讓他在各種柔軟度訓練中做出很瘋狂的動作。」

這說明儘管山本由伸從不重訓，但靠著強大的核心力量，以及身體軀幹的穩定、平衡，他還是能夠催出逼近時速160公里的火球。

除此之外，克蕭還分析山本由伸的投球動作，他表示：「我不是藝術家，我不喜歡也對藝術一無所知，但看他投球，真的太美了。他的投球姿勢豪不費力，每次出手動作也都一模一樣，這種穩定性真的很特別。」

「我真的替山本感到開心，他是聯盟最棒的投手之一，而且他跟道奇的合約還有10年，道奇真的得到了一個非常了不起的投手。」克蕭最後補充。

現年27歲的山本由伸，是道奇隊的先發王牌，他在2023年與道奇球團簽下一筆12年、價值3億2500萬美元（約台幣105億6000萬元）的巨額合約。

