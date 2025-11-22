MLB／大谷翔平成立家族基金會！ Logo「一家四口」超溫馨　

道奇隊日本球星大谷翔平今天在社群平台，無預警宣布成立大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation），以一家四口剪影做為基金會Logo。

基金會圓形Logo寫著「Shohei Ohtani Family Foundation est. 2025」，代表基金會在2025年正式成立，圖片有穿著17號球衣的大谷與愛妻田中真美子牽起女兒的手，還有愛犬「Dekopin」相伴，展現一家四口的溫馨。

基金會官網網站也成立，網站中提到，我們的使命是資助各種計畫，激發孩子們保持活躍、健康成長，同時支持援救、保護與照顧受虐或受困動物的相關方案，打造更健康、更幸福的社區。