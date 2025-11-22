聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平成立家族基金會！ Logo「一家四口」超溫馨
道奇隊日本球星大谷翔平今天在社群平台，無預警宣布成立大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation），以一家四口剪影做為基金會Logo。
基金會圓形Logo寫著「Shohei Ohtani Family Foundation est. 2025」，代表基金會在2025年正式成立，圖片有穿著17號球衣的大谷與愛妻田中真美子牽起女兒的手，還有愛犬「Dekopin」相伴，展現一家四口的溫馨。
基金會官網網站也成立，網站中提到，我們的使命是資助各種計畫，激發孩子們保持活躍、健康成長，同時支持援救、保護與照顧受虐或受困動物的相關方案，打造更健康、更幸福的社區。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言