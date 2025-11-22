快訊

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

TWICE彩排音漏出現「超大驚喜」 子瑜一開口粉絲場外全聽哭

康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平成立家族基金會！ Logo「一家四口」超溫馨　

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平家族基金會Logo。截圖自大谷翔平IG
大谷翔平家族基金會Logo。截圖自大谷翔平IG

道奇隊日本球星大谷翔平今天在社群平台，無預警宣布成立大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation），以一家四口剪影做為基金會Logo。

基金會圓形Logo寫著「Shohei Ohtani Family Foundation est. 2025」，代表基金會在2025年正式成立，圖片有穿著17號球衣的大谷與愛妻田中真美子牽起女兒的手，還有愛犬「Dekopin」相伴，展現一家四口的溫馨。

基金會官網網站也成立，網站中提到，我們的使命是資助各種計畫，激發孩子們保持活躍、健康成長，同時支持援救、保護與照顧受虐或受困動物的相關方案，打造更健康、更幸福的社區。

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／大谷翔平成立家族基金會！ Logo「一家四口」超溫馨　

道奇隊日本球星大谷翔平今天在社群平台，無預警宣布成立大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation），以一家四口剪影做為基金會Logo。 基金會圓形Logo寫

MLB／洋基爭奪今井達也？ 凱許曼：我擅長花錢、日本球員是加分

西武獅隊王牌投手今井達也休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，成為自由球員最受矚目的投手之一。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，有和今井的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）談過。

MLB／洋基放棄5名牛棚投手 簽回先發施密特、工具人卡布雷拉

今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，洋基隊決定簽回先發投手施密特（Clarke Schmidt）和工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），並向5名球員說再見。 洋基

MLB／亞古納稱大谷翔平能60轟60盜 想獲取「投手能力」

道奇隊大谷翔平超狂二刀流表現不只球迷看得開心，許多球員也表達對大谷的欣賞。近日勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）受訪時，說明自己有多愛大谷。 大聯盟官方頻道分享亞古納受訪影片，

MLB／道奇不續約昔日主力牛棚 但不排除再簽回

今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，道奇隊決定揮別曾經的主力牛棚菲利普斯（Evan Phillips），...

MLB／大谷翔平表現超現實 美媒為他創新詞：Ohtanic

道奇隊大谷翔平今年重返投打二刀流，寫下一項項難得紀錄，美國媒體甚至為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。