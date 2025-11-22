MLB／洋基爭奪今井達也？ 凱許曼：我擅長花錢、日本球員是加分

西武獅隊王牌投手今井達也休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，成為自由球員最受矚目的投手之一。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，有和今井的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）談過。

今井達也最快球速160公里，本季先發24場，10勝5敗，163.2局送出178次三振，防禦率1.92，每局被上壘率0.89。美東時間19日上午8點才正式開放談約，期限45天。

凱許曼受訪時透露已聯繫過今井的經紀人波拉斯，「只要他適合我們球隊，當然會考慮給九位數（1億美元）合約，我很擅長花錢。」

洋基過去曾有多位優異的日本選手，包含松井秀喜、鈴木一朗、黑田博樹和田中將大，凱許曼承諾如果簽下日本選手，一定會把專屬的後勤團隊準備好，「松井現在還住在這裡，球隊裡有日本選手，一直都是加分項。」