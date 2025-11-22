聽新聞
MLB／洋基放棄5名牛棚投手 簽回先發施密特、工具人卡布雷拉
今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，洋基隊決定簽回先發投手施密特（Clarke Schmidt）和工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），並向5名球員說再見。
洋基與施密特達成1年450萬美元合約，卡布雷拉則是120萬美元，避免薪資仲裁。放走的5名球員都是投手，包含小萊特（Mark Leiter Jr.）、漢彌爾頓（Ian Hamilton）、埃弗羅斯（Scott Effross）、卡森斯（Jake Cousins）和阿里亞斯（Michael Arias）。
施密特去年成績大躍進，今年表現也不錯，先發14場，防禦率3.32，但7月3日受傷退場，接受TJ手術整季報銷。卡布雷拉出賽34場，OPS值0.631，5月時因跑壘嚴重受傷，整季報銷，讓洋基少一枚調度的活棋。根據最新消息，卡布雷拉有望健康出席明年春訓。
洋基今年交易大限牛棚大補強，表現不佳的小萊特、漢彌爾頓和埃弗羅斯都被出清。卡森斯今年還沒出賽過就賽季報銷，阿里亞斯則是生涯至今沒上過大聯盟。
