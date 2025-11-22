MLB／亞古納稱大谷翔平能60轟60盜 想獲取「投手能力」
道奇隊大谷翔平超狂二刀流表現不只球迷看得開心，許多球員也表達對大谷的欣賞。近日勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）受訪時，說明自己有多愛大谷。
大聯盟官方頻道分享亞古納受訪影片，當被問到最喜歡的5名球員，他點名大谷翔平、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、哈波（Bryce Harper）和楚奧特（Mike Trout）。
主持人問「現在最愛的運動員是誰」，亞古納的答案是大谷，他笑說，「真的瘋狂！可以60盜壘60轟，還能站上投手丘單場飆10K，整個人都很離譜。」
「如果能從大谷身上獲得一項能力，要什麼？」亞古納毫不猶豫回答：「投手。」
亞古納2023年成為大聯盟史上第一位「40轟70盜」球員，並拿下國聯MVP。本季他從左膝十字韌帶斷裂重傷復出，出賽95場，累積21轟9盜壘，打擊率0.290，OPS值0.935，復原狀況看起來相當良好。
