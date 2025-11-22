MLB／道奇不續約昔日主力牛棚 但不排除再簽回
今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，道奇隊決定揮別曾經的主力牛棚菲利普斯（Evan Phillips），原因是今年動過韌帶重建手術，但也不排除重新簽回。
31歲的菲利普斯是道奇隊在2021年季末透過讓渡名單撿到的寶，2022年投出防禦率1.14、63局、77 次三振的成績，隔年又繳出防禦率2.05、24次救援成功，直到2024年表現下滑，但仍在季後賽扮演關鍵角色，直到今年5月因前臂不適進入傷兵名單，到6月初動刀治療。
道奇隊季後決定不對菲利普斯提出續約，棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示，菲利普斯在手術過後需要花些時間，「等到復健允許他重返投手丘後，再尋求簽約。他一直是我們過去成功的重要一部分，我們會持續與他談回鍋的可能。」
菲利普斯接受韌帶重建手術，恢復期通常為12至18個月，菲利普斯在11月5日宣布他已重新開始投球，不過球隊選擇讓他成為自由球員，避免要支付可能落在610萬美元的預測仲裁薪資，也有機會以較低薪資簽回。
除了菲利普斯，道奇也決定不向27歲投手弗拉索（Nick Frasso）提出續約，弗拉索曾是道奇的頂級新秀之一，但他在肩膀手術後回到3A的表現不佳，尚未完成大聯盟初登板。
