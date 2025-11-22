MLB／全球唯一山本由伸卡被NBA球星抽中 最終225萬元賣出

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯抽中山本由伸全球唯一球員卡，最後把他賣出。截圖自大聯盟官網
NBA尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）先前抽到道奇隊日本投手山本由伸的全球唯一親簽球員卡，不過他是洋基隊鐵粉，因此將這張卡賣掉，如今成交價也曝光。

唐斯是一名棒球迷，經常在社群平台分享球員卡開箱影片，今年9月他抽中由《Topps》全球限量1張的山本「MLB Logo Patch Auto 1/1 PSA 10」親筆簽名卡。

唐斯從小在紐澤西長大，高中時曾當投手，是死忠洋基球迷，還曾受邀前往洋基球場開球。唐斯欣賞山本由伸的球技，「他是聯盟最優秀的投手之一，但我是洋基球迷，希望有人比我更懂欣賞這張卡的價值。」

最後唐斯透過「Fanatics Collect」平台將這張卡出賣給一位匿名買家，成交價7.2萬美元（約225萬新台幣）。《The Athletic》報導指出，這個價格是一年前山本球員卡最高價碼的2倍。

山本由伸 道奇 Karl-Anthony Towns 尼克

