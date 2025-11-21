MLB／大都會今年5投手動TJ手術 39歲老將痛批教頭：真的可悲

大都會隊過去經常出現投手受傷的狀況，近年問題仍未改善，曾效力大都會3季的39歲投手歐塔維諾（Adam Ottavino）忍不住開嗆，門多薩（Carlos Mendoza）調度牛棚的方式和球團管理有問題。

大都會去年投手傷兵滿營，包含梅吉爾（Tylor Megill）、努涅茲（Dedniel Nunez）、楊恩（Danny Young）、蒙塔斯（Frankie Montas）和葛瑞特（Reed Garrett）都動TJ手術，2025賽季用了46名投手，打破大聯盟紀錄。

歐塔維諾痛批門多薩，「這真的很丟臉，實在很可悲，真的很可悲。如果我去年還在隊上，絕對不會讓事情變成這樣，至少有一半的投手不會爆掉。」歐塔維諾強調，「我會親自保護這些隊友；必要時會直接擋在他們前面。可惜今年沒有任何人願意站出來跟門多薩說實話，看起來就只有我會講，所以這裡面多少有點問題。」

歐塔維諾承認門多薩在壓力下是「表現不錯的教練」，但很多事必須改變，「如果他們還繼續這麼做，球隊會完蛋，你不能每年都把這麼多投手搞到受傷。希望這不是某種策略，因為真的太可悲了，完全不善待球員，最終都會看破手腳。」

歐塔維諾認為，問題也有可能來自球團沒有對球員「健康教育」，教導如何保持身體狀態，而且給太多壓力，讓一些球員身體不對勁時還被迫上場，「完全不知道怎麼管理牛棚投手、怎麼讓他們保持健康，甚至不知道怎麼關心他們。沒有溝通、沒有感覺、球員受傷時也沒任何像樣的關心。」