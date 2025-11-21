MLB／全盛時期邦茲也不如大谷翔平？ 道奇記者：季後賽水貨

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
道奇大谷翔平今年再度拿下MVP，生涯第4次奪獎，獨居史上第2，僅次7度獲獎的邦茲（Barry Bonds）。《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug Mckain）指出，以全盛時期來說，大谷比邦茲更優秀。

ESPN最近做「MLB史上最強5年表現」專題，比較大谷和邦茲，大谷2021-25年投打合計勝利貢獻值（WAR）45.2。邦茲1990-94年WAR是42.9，2000-04年則是51.1。

不過麥凱恩表示，「說邦茲是史上最有天賦打者的人，一直都存在，我不否認這種說法。但說實話，他最誇張的那些年，是在禁藥時代。」

麥凱恩強調真正該拿來比較的，是邦茲1990年起那5年，「即便如此，他那5年仍比不上大谷。」雖然邦茲有些數據勝出，但麥凱恩認為：「大谷是投打二刀流，而邦茲不是投手，完全沒得比。」

麥凱恩還點出關鍵數據，邦茲在海盜隊時，1990年起連3年打進季後賽，但這段期間20場季後賽打擊率只有0.191、上壘率0.337、長打率0.265。麥凱恩直言，「邦茲在海盜全盛時期，季後賽可說是水貨。」

大谷翔平 道奇 邦茲

