快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）正在日本參加活動，接受電視台專訪時，他談到對於明年投手大谷翔平的期待，預測有機會與山本由伸、史奈爾（Blake Snell）成為塞揚獎強力競爭者。

大谷翔平去年轉戰道奇隊後因為手術後復健中，僅採取打擊一刀流，今年球季後段才重啟投打二刀流，47局投出62次三振、防禦率2.87，加上打出55轟、102分打點以及打擊率2成82的成績，讓他獲選國聯年度MVP。

羅伯茲在接受朝日電視台《羽鳥慎一 Morning Show》訪問時，談到對於明季大谷翔平投球的期待，他表示：「依我的預測，翔平、山本由伸、史奈爾這三人將成為塞揚獎的有力候選。如果真是那樣，道奇隊應該會非常強。」

大谷翔平旅美8年來有6個賽季採取投打二刀流，最接近塞揚獎的是2022年效力天使隊時，投出15勝9敗、166局、219次三振、防禦率2.33，但在塞揚獎票選僅排名第四，輸給當年投出18勝、防禦率1.75的韋蘭德（Justin Verlander），MVP票選也屈居第二。

塞揚獎 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／山本由伸與村上宗隆「吃壽司」 網：日本是道奇農場

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

MLB／道奇日本三本柱是否打經典賽？ 羅伯茲：他們自己決定

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

相關新聞

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）正在日本參加活動，接受電視台專訪時，他談到對於明年投手大谷翔平的期待，預測...

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了…

美國職棒大聯盟道奇隊完成世界大賽二連霸，大谷翔平以投打「二刀流」身分展現巨大貢獻，捕手史密斯（Will Smith）透露...

MLB／岡本和真、高橋光成正式入札 各隊開搶頂級FA戰力

美國職棒各球團今天收到通知，又有兩位日本球星即將挑戰大聯盟，讀賣巨人隊內野手岡本和真、西武獅隊右投手高橋光成，正式透過入...

MLB／「夢幻成真」玉米田之戰2026回歸 費城人對決雙城

費城人隊與雙城隊將在2026年的「夢幻成真」特別賽中交手，這將是美國職棒大聯盟MLB自2022年以來首次重返愛荷華州的玉...

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天8強戰在率先被聽牌情況下，上演驚奇逆轉秀，終場以3比...

MLB／山本由伸與村上宗隆「吃壽司」 網：日本是道奇農場

道奇隊山本由伸與日職養樂多隊重砲村上宗隆近日共進晚餐，一張兩人的合照被多家美國媒體瘋傳，紛紛猜測村上是否會加入道奇隊。 村上宗隆休賽季將挑戰大聯盟，他與山本由伸造訪位於東京六本木的高級壽司店，老

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。