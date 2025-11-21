MLB／岡本和真、高橋光成正式入札 各隊開搶頂級FA戰力

美國職棒各球團今天收到通知，又有兩位日本球星即將挑戰大聯盟，讀賣巨人隊內野手岡本和真、西武獅隊右投手高橋光成，正式透過入札制度公布為可與美職球隊洽談的自由球員，談判期限將到台灣時間1月5日截止。

大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）評價，岡本和真是今年自由市場的頂級球員之一，生涯在巨人隊1074場出賽、累積248支全壘打，曾在2018到23年間連續六季達成單季30轟，生涯打擊率2成77；今年即使因傷僅出賽69場，仍敲出15轟，打擊率3成27。

明年2月將滿29歲的高橋光成曾在2021到23年連續奪下雙位數勝投，2024年卻是防禦率3.87、0勝11敗的賽季，讓他放緩赴美腳步，直到今年再繳出8勝9敗、投148局、防禦率3.04的成績才行使入札。

兩位球員將從今天起可以與大聯盟球隊進行談判，談判期為時45天，將於美國時間1月4日截止，屆時若未與美職球隊簽約，將回到原本日職的母隊。

岡本與高橋是最新加入今年美職自由球員市場的日職球員，先前已有強力左打村上宗隆、右投王牌今井達也行使入札，今年冬天自由市場的「日本風」十分濃厚。