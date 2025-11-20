MLB／「夢幻成真」玉米田之戰2026回歸 費城人對決雙城

費城人隊與雙城隊將在2026年的「夢幻成真」特別賽中交手，這將是美國職棒大聯盟MLB自2022年以來首次重返愛荷華州的玉米田球場競技。

法新社報導，MLB今天宣布，這場在經過翻修的「夢幻成真」（Field of Dreams）電影拍攝地—位於愛荷華州（Iowa）戴爾斯維爾（Dyersville）附近—舉行的比賽，將安排在2026年8月13日。

1989年上映的經典奇幻棒球電影「夢幻成真」由凱文科斯納（Kevin Costner）、艾美麥蒂根（AmyMadigan）、詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones）、雷李歐塔（Ray Liotta）與畢蘭卡斯特（Burt Lancaster）主演，故事敘述凱文科斯納飾演的農夫，利用他的玉米田蓋起一座球場，吸引已故的傳奇球星到那裡打球。

MLB主席曼佛瑞德（Robert Manfred）在聲明中表示：「大聯盟很高興能在2026年重返愛荷華州，並為雙城隊、費城人隊以及廣大球迷帶來獨一無二的比賽體驗。」

這場比賽將算作雙城隊的主場賽事，並且是三連戰的開幕戰，系列賽其餘兩場將在休兵日後於明尼阿波利斯（Minneapolis）「標靶球場」（Target Field）進行。

雙城隊執行主席波拉德（Joe Pohlad）表示：「能參與 MLB重返『夢幻成真』賽事，我們感到非常興奮。能在戴爾斯維爾這個孕育棒球魔力的地方出賽，對球隊和愛荷華州的球迷而言都格外特別。」

費城人隊執行合夥人密道頓（John Middleton）表示：「能獲選參與這場享有盛名的『夢幻成真』賽事，是一項榮譽。對我們的球員來說，能踏上這部經典棒球電影的場景，將是一生難忘的體驗。」

首場「夢幻成真」比賽於2021年舉行，由紐約洋基對上芝加哥白襪；2022年則是辛辛那提紅人對決芝加哥小熊。