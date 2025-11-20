快訊

MLB／山本由伸與村上宗隆「吃壽司」 網：日本是道奇農場

聯合新聞網／ 綜合報導
壽司店老闆(左)、村上宗隆(中)、山本由伸(右)。截圖自kenshiro_saito IG
壽司店老闆(左)、村上宗隆(中)、山本由伸(右)。截圖自kenshiro_saito IG

道奇山本由伸與日職養樂多隊重砲村上宗隆近日共進晚餐，一張兩人的合照被多家美國媒體瘋傳，紛紛猜測村上是否會加入道奇隊。

村上宗隆休賽季將挑戰大聯盟，他與山本由伸造訪位於東京六本木的高級壽司店，老闆斎藤孝司分享3人合照，看起來相談甚歡。

該照片被各家美國媒體轉發，引起球迷熱議，「恭喜2026-32年的冠軍道奇」、「將改名為洛杉磯亞洲道奇」、「日本是道奇的農場」、「道奇派山本去招募所有日本FA」、「道奇的日本總經理在工作」。

山本今年不只成為道奇隊例行賽王牌投手，世界大賽更繳出3勝0敗、防禦率1.02的頂級數據，幫助球隊二連霸。村上11月8日已向大聯盟提交入札申請，大聯盟30隊有45天時間可與他進行簽約談判。

山本由伸 村上宗隆 道奇
相關新聞

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

道奇隊日本球星大谷翔平連續兩年幫助球隊奪冠，自己也奪得年度最有價值球員，日本媒體《周刊郵報》則指出，妻子真美子同樣扮演著...

MLB／FA後援投手少1人！ 勇士1年5億續留伊格列西亞斯

35歲終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）今天與勇士隊達成協議，以1年1600萬美元（約5億新台幣）合約續留。 今年開季伊格列西亞斯表現掙扎，前25場防禦率6.75。不過他隨後找

MLB／道奇日本三本柱是否打經典賽？ 羅伯茲：他們自己決定

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天出席東京舉辦的廣告發表會，被問到道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希出戰明年WBC經典賽的可能性，羅伯茲表示，「是否要參加，不是由我來決定。」

MLB／Netflix也加入轉播 搶下大聯盟全壘打大賽、開幕戰

明年在Netflix上也看得到美國職棒賽事了。大聯盟今天宣布與三位合作夥伴達成全新的三年媒體轉播權協議，ESPN的長期合...

MLB／電子暗號系統PitchCom球員接受度高 續用到2031年

美國職棒大聯盟今天宣布，電子暗號系統PitchCom在場上獲得球員廣泛使用，有效杜絕偷暗號、也讓比賽節奏更順暢，雙方延長...

