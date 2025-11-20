MLB／山本由伸與村上宗隆「吃壽司」 網：日本是道奇農場

道奇隊山本由伸與日職養樂多隊重砲村上宗隆近日共進晚餐，一張兩人的合照被多家美國媒體瘋傳，紛紛猜測村上是否會加入道奇隊。

村上宗隆休賽季將挑戰大聯盟，他與山本由伸造訪位於東京六本木的高級壽司店，老闆斎藤孝司分享3人合照，看起來相談甚歡。

該照片被各家美國媒體轉發，引起球迷熱議，「恭喜2026-32年的冠軍道奇」、「將改名為洛杉磯亞洲道奇」、「日本是道奇的農場」、「道奇派山本去招募所有日本FA」、「道奇的日本總經理在工作」。

山本今年不只成為道奇隊例行賽王牌投手，世界大賽更繳出3勝0敗、防禦率1.02的頂級數據，幫助球隊二連霸。村上11月8日已向大聯盟提交入札申請，大聯盟30隊有45天時間可與他進行簽約談判。