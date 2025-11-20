MLB／FA後援投手少1人！ 勇士1年5億續留伊格列西亞斯
35歲終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）今天與勇士隊達成協議，以1年1600萬美元（約5億新台幣）合約續留。
今年開季伊格列西亞斯表現掙扎，前25場防禦率6.75。不過他隨後找回身手，接下來 45場防禦率僅1.25，8月更獲選單月最佳後援投手。
伊格列西亞斯球季最後27場只失1分，整季累積出賽70場破生涯新高，防禦率3.21。儘管勇士今年早就沒有季後賽希望，仍不願意交易他，如今雙方也成功再續前緣。
伊格列西亞生涯累積253次救援成功，與狄亞茲（Edwin Diaz）並列現役球員第4，後者是自由球員市場的大咖球員之一，道奇與藍鳥隊都有意爭取。
