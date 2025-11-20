快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日媒評論真美子(左)扮演著完美「MVP老婆」的角色。 路透
日媒評論真美子(左)扮演著完美「MVP老婆」的角色。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平連續兩年幫助球隊奪冠，自己也奪得年度最有價值球員，日本媒體《周刊郵報》則指出，妻子真美子同樣扮演著完美「MVP老婆」的角色。

大谷翔平近期一張穿著便服、推著嬰兒車的照片引起球迷熱議，甚至在研究他的嬰兒車品牌，與此同時身後是身穿長袖T恤與休閒褲的真美子。

跟大谷翔平的名氣相比，真美子保持低調活動，日本棒球專欄作家福島良一就指出，「雖然在奪冠遊行或明星賽紅毯等活動中，球員通常會帶著妻子出席，但在私生活部分盡量不曝光，這是大聯盟的風格。大谷也遵守這種作法。」

另外大谷翔平也在受訪時透露，妻子在懷孕期間仍為自己準備飲食，給予支持，而福島良一也表示，真美子持續為大谷營造專心打球的環境，兩人共組的家庭讓大谷感到安心。

今年4月兩人的第一個女兒出生，但大谷翔平僅休息兩天又回到球場，雖然過去重視睡眠的他形容自己是「幸福的睡眠不足」，但有空時都會親自照顧孩子、送女兒去健檢，希望減輕真美子的負擔。

記者間也有「照顧孩子反而成為他舒緩疲勞的方式」這樣的認知，大谷翔平8月接受雜誌採訪被問到「微小的幸福」時，也曾說「我今天回家後想帶女兒去游泳池，所以回家就是幸福吧」。

《周刊郵報》也指出，今年東京開幕戰真美子因為懷孕無法前往日本，但仍準備特製的蛋糕做為伴手禮，讓她很快融入道奇大嫂團。

真美子身上的物件也常常成為關注焦點，像是封王遊行時拍照的是舊款iPhone，就引起粉絲注意，另外手上拿的飲料也是由大谷擔任全球代言人的瓶裝茶。

《周刊郵報》引述廣告代理商人士說法，過去已有許多廣告商想找大谷翔平與真美子一起拍攝，如今隨著孩子出生，嬰幼兒用品品牌等也會加入搶人行列。今年休賽季，是否會有夫妻同台出演的廣告，非常值得關注。」

大谷翔平 道奇
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／道奇日本三本柱是否打經典賽？ 羅伯茲：他們自己決定

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5

MLB／教士踩到紅線！美媒曝大谷翔平不再脫帽致敬

MLB／大谷翔平6.8億美元延遲支付前所未見 美媒示警恐釀成封館

相關新聞

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

道奇隊日本球星大谷翔平連續兩年幫助球隊奪冠，自己也奪得年度最有價值球員，日本媒體《周刊郵報》則指出，妻子真美子同樣扮演著...

MLB／道奇日本三本柱是否打經典賽？ 羅伯茲：他們自己決定

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天出席東京舉辦的廣告發表會，被問到道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希出戰明年經典賽的可能性，羅伯茲表示，「是否要參加，不是由我來決定。」

MLB／Netflix也加入轉播 搶下大聯盟全壘打大賽、開幕戰

明年在Netflix上也看得到美國職棒賽事了。大聯盟今天宣布與三位合作夥伴達成全新的三年媒體轉播權協議，ESPN的長期合...

MLB／電子暗號系統PitchCom球員接受度高 續用到2031年

美國職棒大聯盟今天宣布，電子暗號系統PitchCom在場上獲得球員廣泛使用，有效杜絕偷暗號、也讓比賽節奏更順暢，雙方延長...

MLB／美媒看好李灝宇成內野工具人 明年有望登大聯盟

台灣「怪力男」李灝宇今日被老虎隊放入40人名單，預防在規則五選秀被別隊挑走。《底特律自由新聞》記者佩佐（Evan Petzold）分析李灝宇未來發展，預測他將在明年登上大聯盟，不過並非成為「每日先發球

MLB／千賀滉大恐遭交易 美媒：大都會對他失去耐心

紐約大都會本季無緣季後賽，休賽季期望透過補強重組先發輪值，根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）所述，日籍右投千賀滉大將成為大都會率先交易的人選。 千賀滉大今年32歲，他在202

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。