MLB／道奇日本三本柱是否打經典賽？ 羅伯茲：他們自己決定

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天出席東京舉辦的廣告發表會，被問到道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希出戰明年經典賽的可能性，羅伯茲表示，「是否要參加，不是由我來決定。」

羅伯茲上次造訪日本是今年3月，據日媒報導，羅伯茲受訪時說，「很感謝能再次獲得這樣的機會，謝謝日本邀請我回來，能暌違一年再度踏上日本，我真的很高興。兩周前我們才二連霸，在這個時間點回到日本，真的很開心。日本粉絲還會特地去道奇球場來看我們，這讓我感到非常榮幸。」

有媒體詢問道奇日本三本柱是否參加經典賽，羅伯茲回應，「大谷、山本、佐佐木是否要參加，不是由我來決定，而是由他們自己決定。今年球季對他們來說非常漫長，如果他們最終決定要參加，我會全力支持。當然，以投手來說這會對身體造成負擔，但如果他們想『為日本而戰』，我認為應該由他們自己做出選擇。」

大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希都是2023年經典賽日本隊冠軍成員，明年經典賽日本隊與南韓、澳洲、捷克和中華隊同屬C組，分組賽將於東京巨蛋進行。