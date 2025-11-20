MLB／Netflix也加入轉播 搶下大聯盟全壘打大賽、開幕戰

明年在Netflix上也看得到美國職棒賽事了。大聯盟今天宣布與三位合作夥伴達成全新的三年媒體轉播權協議，ESPN的長期合作延續至第39年；NBC Universal則是25年來首次在免費電視頻道定期轉播美職比賽；Netflix正式進入棒球賽事直播。

Netflix明年將包辦全壘打大賽、洋基對巨人開幕戰的獨家轉播，以及「夢幻成真之戰（Field of Dreams Game）」與先前就公布的世界棒球經典賽日本區賽事。

NBC Universal取得周日夜棒球（Sunday Night Baseball），周日早場（Sunday Leadoff） 以及季後賽外卡系列戰 的轉播權；ESPN則獲得全國性的周間比賽轉播權，以及銷售MLB.TV的授權。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示：「我們與ESPN、NBC Universal、Netflix的全新轉播協議，讓我們能透過三個在現場體育、娛樂與大型活動領域的強大平台，將棒球傳遞給更多球迷，這些合作夥伴將進一步推動MLB的成長。」

既有轉播權仍保持不變，FOX仍擁有明星賽、例行賽、世界大賽、聯盟冠軍賽、分區系列賽的轉播權；TBS擁有聯盟冠軍賽、分區系列賽與周二例行賽轉播；Apple TV則是周五夜棒球（Friday Night Baseball）。

MLB has formed new three-year media rights agreements with Netflix, NBCUniversal, and ESPN.



The agreements, which cover rights for the 2026-2028 MLB seasons, mark the return of NBC to regularly airing MLB games on its broadcast network for the first time in 26 years, will expand… pic.twitter.com/uqMXYpbQFP — MLB (@MLB) 2025年11月19日